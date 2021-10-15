Что рассказал фанатам трейлер триллера «Черный телефон»

В сети появился трейлер фильма про безумного маньяка-похитителя в маске, которого сыграл Итан Хоук. Ролик разместили на ютьюб-канале компании Universal Pictures. Премьера триллера назначена на 4 февраля 2022 года.





Судя по трейлеру, действие фильма развернется в небольшом городке, где пропадают подростки. Однажды Финни (Мейсон Темз) встречает странного мужчину, который рассыпает пакеты с продуктами рядом со своим фургоном (Итан Хоук). Мальчик нерешительно вызывается помочь, а мужчина предлагает показать ему магический трюк. Фокусник оказывается похитителем. Он помещает Финни в подвал, где мальчик находит черный телефон. Он не работает, однако вскоре Финни слышит звонок и снимает трубку. Ему звонят подростки, которых похитил и убил маньяк. Они пытается помочь мальчику выбраться на свободу.





Тем временем Финни ищет полиция и его лучшая подруга (Мадлен Макгро). Девочка видит во снах место, где находится Финни. Она рассказывает об этом полиции, которая начинает верить ей. Однажды девочка сталкивается с призраками убитых подростков, которые помогают ее другу.





Фильм снял Скотт Дерриксон, известный по работам «Доктор Стрэндж» и «Шесть демонов Эмили Роуз». Он же создал сценарий вместе С. Робертом Каргиллом, с которым они трудились над «Доктором Стрэнджем». Картина основана на рассказе Джо Хилла. Ленту разрабатывала ведущая хоррор-студия Blumhouse.





Фото: кадр из трейлера фильма «Черный телефон»