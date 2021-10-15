Звездные пары, сложившие на съемочной площадке

Изучаем истории любви актеров и актрис, которые начались со служебных романов. Многие герои из подборки счастливы в браке по сей день.





Ева Мендес и Райан Гослинг





Познакомились на съемках фильма «Место под соснами» в 2011 году. Они играли супружескую пару с ребенком. В том же году у них завязались отношения, которые пара упорно скрывала от публики. По слухам, Ева и Райан то сходились, то расходились. Достоверно известно, что в 2014 году у них родилась дочь Эсмеральда, а в 2016-м — дочь Амада. Они не оформляли отношения. По крайней мере, об этом до сих пор неизвестно. С началом материнской «карьеры», Ева Мендес перестала сниматься. А вот Райан Гослинг продолжил успешно работать. В 2017-м году он получил «Золотой глобус» за роль в мюзикле «Ла-Ла Лэнд».





Том Харди и Шарлотта Райли





Искра между Томом и Шарлоттой вспыхнула на съемках мини-сериала «Грозовой перевал», где они сыграли главные роли влюбленных Хитклиффа и Кэтрин. В том же году они вместе сыграли в сериале «Прикуп». В это время их отношения уже вовсю развивались. При этом пара решилась на свадьбу только спустя пять лет с начала отношений — в 2014 году. Церемония прошла в атмосфере секретности — присутствовали только самые близкие люди. Через год у пары родился сын Лео, еще через три года — сын Форрест. У Тома также есть сын Луи от первого брака.





Натали Портман и Бенжамен Мильпье





Встреча актрисы и балетного танцора и хореографа произошла в 2010 году на съемочной площадке фильма «Чёрный лебедь», где Портман сыграла балерину. Актриса как обычно серьезно подошла к роли — в течение полугода она ежедневно тренировалась у станка по несколько часов. Бенжамен помогал ей в этом. Роль в «Черном лебеде» принесла актрисе «Оскар», «Золотой глобус» и другие награды, а главное — она встретила любовь. В декабре того же года представители актрисы сообщили о помолвке Натали и Бенжамена, а также о том, что пара ждет появления первенца. В 2011 году у них родился сын Алеф. В следующем году прошла свадебная церемония. В 2017 году у них родилась дочь Амалия. Супруги по-прежнему живут вместе и воспитывают двоих детей.





Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли





Встретились на съемках фильма «Зеленый фонарь» в 2011 году. По слухам, их отношения сначала были исключительно дружескими, потому что актер еще приходил в себя после развода со Скарлетт Йоханссон. Но ситуация изменилась — Блейк и Райан начали встречаться. Спустя почти год после начала отношений они расписались. В 2014 году у них родилась дочь Джеймс, через два года — дочь Айнез, еще через три года — дочь Бетти. Пара известна не только крепкими отношениями и эффектными нарядами на красной дорожке, но и чувством юмора — они постоянно подшучивают друг над другом в твиттере.





Пенелопа Крус и Хавьер Бардем





Актеры познакомились на съемках фильма «Ветчина, ветчина» в 1992 году. Тогда они стали просто приятелями. Прошло больше десяти лет прежде, чем между ними вспыхнули чувства. История любви этой пары началась на съемках фильма «Вики Кристина Барселона». Три года они встречались, а затем решились на свадьбу, которая прошла в присутствии самых близких людей. С тех пор у пары появились двое детей — сын Леонардо и дочь Луна.





Фото: кадр из фильма «Место под соснами»