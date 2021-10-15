Топ-5 самых стильных фильмов

Выбираем красивые фильмы, которые доставят зрителям эстетическое наслаждение.





«Забавная мордашка», 1957





Редактор и фотограф женского журнала ищут новое лицо для обложки, чтобы перевернуть модный мир. Они хотят показать не просто красивую женщину, а интеллектуалку. Журналисты отправляются на съемки в книжный магазин, где сталкиваются с продавщицей Джо (Одри Хепберн). Им кажется, что она идеально подходят для реализации их идеи. Девушка же не в восторге от предложения. Она соглашается на фотосессию в Париже только потому, что там будет выступать ее кумир, профессор Флостер. Странная компания отправляется во Францию, не подозревая, что их ждет.





«Выпускник», 1967





Бенджамен Брэддок (Дастин Хоффман) возвращается в дом родителей после окончания колледжа. В дом приходят друзья семьи, партнеры отца и другие люди, которые хотят посмотреть на выпускника. На одном из приемов Бен знакомится с миссис Робинсон (Энн Бэнкрофт), элегантной и взрослой женщиной. Она пытается его соблазнить. Сначала юноша смущается, но со временем у них начинается роман. Потом Бен влюбляется в дочь миссис Робинсон. Однако мать не рада этому — она начинает мстить. После выхода фильма Хоффман стал голливудской звездой, а Бэнкрофт — иконой стиля.





«Великий Гэтсби», 1974





Третья экранизация романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда заслуживает внимания, в том числе с эстетической точки зрения. В 1920-е годы в Нью-Йорке из неоткуда появляется богатый парень Джей Гэтсби. Он устраивает роскошные вечеринки и просит соседа пригласить к нему в гости кузину Дэйзи. Оказывается, восемь лет назад никому не известный бедный парень по имени Джей Гетц был влюблен в девушку. Она предпочла выйти замуж за состоятельного мужчину. Разбогатевший Гэтсби пытается добиться любви Дэйзи. Экранизация романа 2013 года с Леонардо Ди Каприо и Кэри Маллиган тоже будет интересна эстетам.





«Амели», 2001





Трогательный и волшебный ромком от французского режиссера Жан-Пьера Жене сделал исполнительницу главной роли Одри Тоту любимицей многих зрителей. Робкая и одинокая парижанка Амели Пулен решает, что будет вмешиваться в жизнь других людей. Она живет в своих фантазиях и совершает весьма странные поступки, которые меняют жизнь окружающих. Сможет ли она изменить и свою жизнь?





«Сен-Лоран. Стиль — это я», 2014

В конце 1960-х годов модный дом молодого дизайнера Ива Сен-Лорана (Гаспар Ульель) процветает, а он переживает отчаяние. Модельер ищет ответы на вопросы, которые его мучают, а еще он ищет новые источники вдохновения. Сен-Лоран посещает богемные вечеринки в Париже, живет в уединенном доме в Марракеше, читает Марселя Пруста и общается с многочисленными художниками, моделями и другими людьми. За историей гениального модельера вырисовывается портрет эпохи.







Фото: кадр из фильма «Забавная мордашка»