Что рассказал зрителям трейлер фильма «Нежный бар» с Беном Аффлеком

Кинолента, которую срежиссировал Джордж Клуни, расскажет о взрослении писателя Джона Морингера. Трейлер «Нежного бара» выпустил стриминговый сервис Amazon Prime. С 17 декабря фильм будет доступен в ограниченном кинопрокате, а с 7 января 2022 года он появится на платформе.





В ролике показали юного Джона Морингера, который живет в большой семье. У него нет отца, но есть дядя Чарли, который уделяет ребенку много внимания. Чарли работает барменом и берет мальчика с собой на работу. Он также учит его играть в бейсбол и дает ему жизненные советы. Один из них звучит так: «Никогда не бей женщину, даже если она вонзит в тебя ножницы».





Дядя спрашивает, что интересно Джону. Мальчик говорит, что ему нравится читать. Тогда Чарли открывает перед ним большой шкаф, полностью набитый книгами. В начале трейлера Джон предстает ребенком, а в конце — студентом, который хочет стать писателем. А еще у него есть девушка, которую он любит, но, кажется, может потерять.





Фильм основан на мемуарах писателя Джона Морингера, который в 2000 году получил Пулитцеровскую премию за очерк о речном сообществе. Режиссером выступил Джордж Клуни, сценарий написал Уильям Монахан (оба являются обладателями «Оскаров»). Повзрослевшего писателя сыграл Тай Шеридан, дядю Чарли — Бен Аффлек, маму — Лили Рейб.





Фото: кадр из трейлера фильма «Нежный бар»