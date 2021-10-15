Фестиваль современного уличного искусства «Культурный код» прошел в Ставропольском крае

Торжественная церемония закрытия фестиваля «Культурный код», проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», состоялась 14 октября в поселке городского типа Солнечнодольск Ставропольского края, сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».

Для участников и гостей фестиваля была проведена уникальная иммерсивная экскурсия по галерее под открытым небом. Завершился фестиваль большим концертом с участием Манижи и Вячеслава Макарова.

«Культурный код» — это первый творческий проект платформы «Россия — страна возможностей», который объединяет российских и зарубежных художников, признанных мировым стрит-арт-сообществом. Основными целями проведения фестиваля является знакомство и приобщение граждан Российской Федерации к современному искусству и мировой уличной культуре через создание музеев монументального искусства под открытым небом, креативных пространств и комфортной городской среды в городах России.

За пять недель художники из 16 стран мира создали более 40 муралов на фасадах домов Солнечнодольска. Почти 70% высотных домов поселка получили уникальное оформление. Галерея под открытым небом, по замыслу авторов проекта, должна не только обновить облик населенного пункта и познакомить жителей с современным искусством, но и оказать положительное влияние на туристическую привлекательность региона.

С 17 сентября по 15 октября в поселке Солнечнодольск работали известные стрит-арт-художники из Германии, Польши, Нидерландов, Испании, Мексики, Болгарии, Аргентины, Греции, Канады, Израиля, Индонезии, Великобритании, Китая, США, Чехии и России (13 человек из г. Ставрополя, г. Новосибирска, г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга, г. Владивостока, г. Нижнего Новгорода, г. Махачкалы). В создании муралов на фасадах зданий также приняли участие ассистенты художников, в том числе из других стран.

Инициатива проведения международного фестиваля уличного искусства «Культурный код» была поддержана президентом России на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», которое состоялось 4 октября 2019 года. В настоящее время более 100 работ художников можно увидеть в Одинцове и Солнечногорске (Московская область), Челябинске, Казани, Нижнем Новгороде, арт-кластере «Таврида» (Республика Крым), Солнечнодольске (Ставропольский край) и Москве.

Фото: пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»