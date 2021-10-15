Топ-5 фильмов о легендарных женщинах

Выбираем вдохновляющие фильмы о женщинах, которые вошли в историю. Среди героинь — британская королева, мексиканская художница, советская военная, американская правозащитница и аргентинская первая леди.





«Эвита», 1996





Фильм Алана Паркера основан на биографии Эвиты Дуарте, которая из незаконнорожденной и бедной девушки превращается в духовного лидера Аргентины. В 15 лет Эвита приезжает в Буэнос-Айрес, чтобы стать актрисой. В середине 1940-х годов она знакомится с полковником Хуаном Пероном и выходит за него замуж. Впоследствии он возглавляет страну. Эва Перон становится не просто женой диктатора, а кумиром миллионов аргентинцев, благотворительницей, защитницей бедных и душой нации. Охота за достатком, славой и местом под солнцем оборачивается настоящей заботой о простых людях. Мадонна, сыгравшая Эвиту, получила «Золотой глобус» за эту роль. Это самая высокая награда за кинематографическую карьеру актрисы и певицы.





«Эрин Брокович», 2000





Фильм Стивена Содерберга с Джулией Робертс в главной роли рассказывает о матери с тремя детьми, которая начинает борьбу с корпорацией. У нее нет особых перспектив в жизни, она хватается за любой шанс — в ее случае этого достаточно, чтобы круто изменить жизнь. Брокович устраивается на работу в маленькую юридическую фирму. Ее обаяние, напористость и энергичность дают плоды. Она доводит дело против корпорации, травящей людей, до суда. За эту роль Робертс получила «Оскар», «Золотой глобус» и другие премии.





«Фрида», 2002





В центре повествования — мексиканская художница Фрида Кало. В молодом возрасте она попадает в ДТП и получает сильные травмы, от которых страдает всю жизнь. Восстанавливаясь от аварии, она начинает рисовать. Она черпает вдохновение в боли и внутренней жизни. Так Фрида делает всю жизнь, наполненную самыми разными событиями, трагедиями и страданиями. Жизнь с мужем, известным художником-монументалистом Диего Риверой, его измены и ее постоянная ревность, ее романы с разными людьми, выкидыши и мировое признание. Главную роль блестяще исполнила Сальма Хайек, за что была номинирована на «Оскар» и другие премии.





«Королева», 2006





Фильм Стивена Фриза рассказывает о нескольких днях из жизни британской королевской семьи в 1997 году, когда принцесса Диана попала в аварию и погибла. Елизавета II (Хелен Миррен) оказалась перед выбором: следовать традициям или выразить соболезнование по поводу смерти бывшей невестки, тем самым признав ее частью монаршей семьи. От этого выбора зависит будущее монархии. Актрисе удалось сделать королеву живым человеком, за что она получила «Оскар» и другие престижные награды.





«Битва за Севастополь», 2015





В центре сюжета — легендарная снайперша Людмила Павличенко, которую сыграла Юлия Пересильд. Она отправляется на фронт добровольцем. За время на передовой уничтожает больше 300 солдат и офицеров. После тяжелого ранения ее отзывают с фронта и включают в состав советской делегации, которая отправляется в США и Канаду. Там она знакомится с Элеонорой Рузвельт и выступает на конференции, повлиявшей на ход Второй мировой войны. Но самым тяжелым испытанием для Людмилы становится любовь, которую она может потерять на войне.





Фото: кадр из фильма «Королева»