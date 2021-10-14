Три выставки, которые нужно увидеть в Петербурге осенью

Осень — прекрасное время для прогулок не только по паркам и скверам, но и по художественным галереям. В октябре и ноябре культурная столица предложит посетителям интересные выставки. Обращаем внимание на экспозиции, которые начнут работу в петербургских музеях и галереях в ближайшие месяцы.





«Достоевский в изобразительном искусстве из собрания Русского музея. К 200-летию со дня рождения писателя» в Русском музее





С 15 октября





Выставка отдает дань памяти Федору Достоевскому, который учился в Инженерном училище. Оно располагалось в Михайловском замке, который сегодня входит в комплекс зданий Русского музея. В экспозицию вошли гравированные портреты, монументальные скульптуры, иллюстрации к произведениям автора, эскизы костюмов и декораций к спектаклям по его текстам. В музее отмечают, что выставка разносторонне и неординарно отражает «литературное и философское наследие писателя и его противоречивый образ через призму творческой рефлексии художников». Выставка открывается в онлайн-режиме 14 октября. Для посетителей она распахнет двери с 15 октября.





«Константин Коровин. Из личных коллекций» в антикварной галерее «Петербург»





С 12 ноября





Более 200 живописных произведений художника-импрессиониста из частных собраний впервые покажут широкой публике. Экспозиция включит работы двух периодов: послереволюционного и «эмигрантского». В раннем периоде Коровин создавал лирические пейзажи и этюды, находясь в деревне Островно под Тверью. В позднем он писал натюрморты, портреты и городские виды после переезда в Париж.





Выставка позволит изучить поздний период творчества главного русского импрессиониста, слабо представленный в российских музеях. Она приурочена к 160-летию со дня рождения художника и 30-летию галереи.





«Сказки о потерянном времени» в KGallery





С 12 ноября





В экспозицию вошли работы Владислава Мамышева-Монро из Русского музея, Нового музея Аслана Чехоева и частных коллекций. К выставке переиздана книга «Жизнь замечательного Монро» Олеси Туркиной и Виктора Мазина. Олеся Туркина выступила куратором проекта.





Владислав Мамышев-Монро прославился перформансами и перевоплощениями в самых разных исторических персонажей: Мэрилин Монро, Любовь Орлову, Тутанхамона, Екатерину II, Федора Достоевского и других. Он начинал с выступлений в оркестре «Популярная механика» Сергея Курехина, участвовал в выставках нового искусства, вел «Пиратское телевидение». Художник превратил в перформанс всю свою жизнь. Мамышев-Монро говорил, что для него искусство является личной жизнью.





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