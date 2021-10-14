Хедлайнерами Ural Music Nights станут ЛСП и IOWA

Исполнитель ЛСП и группа IOWA вошли в число хедлайнеров музыкального фестиваля Ural Music Night, который пройдет в Екатеринбурге 22 октября, сообщает «Культуромания».

В сообщении организаторов говорится, что ЛСП будет выступать на площадке МОТИВ Stage в ДИВСе, а IOWA — на сцене культурного комплекса «Уралец». В 2 часа ночи музыканты примут участие в традиционной акции «Светает» и совместно с камерным оркестром B-A-C-H исполнят песню «Ночь пройдёт, наступит утро ясное...», сообщает «Культуромания»





Ранее сообщалось о том, что на фестивале выступят «Каста», Клава Кока, Вадим Самойлов, «Запрещённые барабанщики», «Андерграунд», Alligators, «Волынки и Барабаны Санкт-Петербурга», ансамбль казачьей песни «Лазоревый цветок», Удмуртский государственный театр фольклорной песни и танца «Айкай» и другие.





Попасть на мероприятие смогут только обладатели специального рист-браслета. Получить его могут люди, привившиеся от коронавируса или переболевшие им в течение последних 6 месяцев.

Фото: официальный сайт фестиваля Ural Music Night