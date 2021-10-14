Okko представит премьеру театрального шоу в Гоголь-центре с виртуальным ассистентом

Мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему Сбера, и издательство ЭКСМО покажут премьеру «ЧЧД-шоу 3.0» — театрально-литературного эксперимента, премьера которого состоится на сцене Гоголь-центра 19 октября, сообщает пресс-служба Okko.

Это первый офлайн-спектакль с участием виртуального ассистента Афины из семейства Салют от Сбера. Киноверсия постановки будет доступна эксклюзивно для подписчиков Okko.

«ЧЧД», или «Что читать дальше», — первое в истории книжного рынка литературное шоу, которое запустило издательство ЭКСМО. Режиссером театрального перформанса для «ЧЧД-шоу 3.0» стал Кирилл Вытоптов (Мастерская Петра Фоменко, «Современник», ГИТИС). Сюжет постановки построен сразу на девяти художественных и нон-фикшн произведениях, от нового романа Пелевина «Transhumanism Inc.» до реальной истории «Что-то не так с Гэлвинами. Идеальная семья, разрушенная безумием» Роберта Колкера.

Мероприятие приурочено к 200-летнему юбилею Федора Достоевского, а в перформансе задействованы главные герои «Идиота», «Бесов» и других знаменитых романов классика. В роли героев Достоевского выступят актеры Гоголь-центра: Сергей Галахов, Дмитрий Высоцкий, Михаил Тройник, Светлана Мамрешева, Ольга Добрина, Ирина Теплухова и Юлия Гоманюк. Также в постановке примет участие Афина — виртуальный ассистент из семейства Салют.

«Этот проект — коллаборация на стыке театра, литературы и кино. Эксперименты всегда либо расширяют горизонты, либо укрепляют в правильности существующего подхода, поэтому мы будем продолжать экспериментировать в поисках новых жанров и форм культурного контента», — рассказал Джаник Файзиев, генеральный продюсер мультимедийного сервиса Okko.

Премьера эксклюзивной киноверсии «ЧЧД-шоу 3.0» состоится в мультимедийном сервисе Okko в ноябре: она дополнит коллекцию «Искусство онлайн». Коллекция открывает доступ к театральным постановкам, концертам, виртуальным экскурсиям и другому видеоконтенту от ведущих культурных площадок страны.

Фото: пресс-служба Okko