Джаред Лето поздравил умирающую поклонницу из России с ее 27-м днем рождения

Трогательную историю рассказал Теlеgrаm-канал Baza.

Тяжелобольная девушка Настя, сейчас находящаяся в хосписе, рассказала о своей мечте близким. По ее словам, она мечтала получить поздравление с днем рождения от актера и музыканта Джареда Лето.

Поклонница поделилась мечтой со своим братом, который рассказал об этом благотворительному фонду «Вера». Менеджер фонда решила во что бы то ни стало связаться с актером.

Найти контакты Лето оказалось непросто, в конце концов основательница фонда Нюта Федермессер позвонила телеведущему Ивану Урганту, принимавшему Лето в своем шоу. Таким образом ей удалось раздобыть заветный номер.

Актер, не задумываясь, согласился. В день 27-летия Насти, 13 октября, он набрал ее по видеосвязи. Девушка показала своему кумиру, творчеством которого увлекается с 11 лет, его картонную фигуру. В ответ Джаред поделился с Настей своими позитивными мыслями и энергией, отметив, что для него этот разговор стал большой радостью.

Фото: кадр из фильма «Господин никто»