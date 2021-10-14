Премьерный показ фильма Михаила Дегтяря «На острие» прошел в Болгарии

Российская спортивная кинодрама «На острие» режиссера Эдуарда Бордукова была впервые представлена в Болгарии, сообщает ТАСС.

Показ состоялся в Российском культурно-информационном центре и вызвала большой ажиотаж среди зрителей. До Софии фильм посетил Северную Македонию, где был удостоен одной из главных наград международного юношеского кинофестиваля «Джиффони Македония».

Болгарский зритель тепло встретил продюсера кинокартины Михаила Дегтяря, который рассказал, что в основе ее сюжета лежит реальная история противостояния российских спортсменок Яны Егорян и Софьи Великой в финале Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Он также раскрыл некоторые детали съемок. «Фильм, снятый талантливейшим режиссером Эдуардом Бордуковым, получился интересным, зрелищным и эмоциональным. Я его смотрел с нашими главными героинями — олимпийскими чемпионками Софьей Великой и Яной Егорян. Девушки плакали, высоко оценив работу съемочной группы. Фактически у нас получился первый фильм о фехтовании», — рассказал Дегтярь.

Продюсер предрек картине «На острие» хорошее фестивальное будущее. По словам Дегтяря, более 10 наград на различных фестивалях в России и за рубежом — только лишь начало. В ноябре фильм представят на фестивалях спортивного кино в Милане и Палермо.

Фото: кадр из фильма