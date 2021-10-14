РМС приглашает на Международный симпозиум «Индустрия звукозаписи академической музыки»

Второй Международный симпозиум «Индустрия звукозаписи академической музыки» состоится 15–17 октября 2021 года в Москве в рамках Международной премии за лучшую аудиозапись российской академической музыки «Чистый звук», сообщает пресс-служба Национального фонда поддержки правообладателей.

Предстоящий симпозиум — крупнейшее в стране отраслевое мероприятие, посвященное актуальным проблемам звукозаписывающей индустрии. Его участниками станут ведущие российские и зарубежные специалисты в области звукорежиссуры и музыкального продюсирования: они соберутся для обмена опытом и налаживания сотрудничества, обсуждения основных проблем отрасли и возможностей их решения, а также разработки идей по развитию отечественной индустрии звукозаписи академической музыки.

Среди спикеров симпозиума — профессионалы с мировым именем: звукорежиссер Эльбской филармонии в Гамбурге Удо Потрац (Германия); директор, продюсер, специалист по балансу звукозаписывающей компании Polyhymnia International Эрдо Грут (Нидерланды); профессор ВГИК, Московской консерватории, Института современного искусства, председатель Гильдии звукорежиссеров РМС Мария Соболева; звукорежиссер Московской консерватории Михаил Спасский; звукорежиссер Московской филармонии, заведующий кафедрой звукорежиссуры РАМ имени Гнесиных Виктор Осадчев; звукорежиссер «Мосфильма» Андрей Левин и другие.

«Симпозиум — это отличная возможность для участников индустрии звукозаписи поделиться знаниями, идеями и мыслями о том, как улучшить качество звука в ХХI веке», — считает Удо Потрац.

Программа форума очень обширна и разнообразна. Она включает деловую часть — научно-практическую конференцию «Звукорежиссура — профессия будущего», по итогам которой будет издан сборник материалов; круглый стол на тему профессионального образования в области звукорежиссуры; публичные дискуссии по вопросам авторского права, взаимодействия звукорежиссера с композитором, исполнителем, продюсером и лейблом. Кроме того, состоятся лекции по классической звукорежиссуре, звукозаписи концертов, технологии работы с оркестром в киноиндустрии, а также мастер-классы по студийной звукозаписи, реставрации архивных записей, мастерингу для винила, звукорежиссуре в электроакустической музыке. Участников симпозиума ждут интереснейшие технические туры в залы Московской консерватории, Большого театра, «Новой оперы», Электротеатра Станиславский, «Геликон-оперы», на студии «Мосфильма» и CineLab.

На площадке Центра международной торговли развернется крупная выставка профессионального и звукового оборудования, где компании Neumann, «Никфи», «Октава» и другие продемонстрируют новинки в сфере звуковых технологий. В программу симпозиума входит также концерт Центра электроакустической музыки Московской консерватории в Рахманиновском зале. Международный форум станет уникальной платформой не только для практикующих звукорежиссеров и звукооператоров, сотрудников звуковых цехов музыкальных и драмтеатров, концертных залов, звукозаписывающих компаний и киностудий, но и для педагогов и студентов высших и средних учебных заведений, поскольку включает блок по образованию в области звукорежиссуры.

Партнерами премии «Чистый звук» и Международного симпозиума выступают: Национальный фонд поддержки правообладателей, радиостанция «Орфей», Международный музыкальный совет (IMC), Европейский музыкальный совет (EMC), «Радио России», Всероссийский конгресс звукорежиссеров музыкальных программ, газета «Культура», информационный портал «Культуромания», информационное агентство InterMedia, журнал «Музыкальная жизнь», журнал «Звукорежиссер», магазин аудиотехники Dr.Head.

Участие в симпозиуме бесплатное, регистрация уже открыта. Ознакомиться с подробным расписанием и зарегистрироваться можно на сайте: symposium-sound-pure.com

Фото: пресс-служба Национального фонда поддержки правообладателей



