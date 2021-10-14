Древнеримская гробница пролила свет на долговечность древних бетонов

Об открытии сообщила пресс-служба Массачусетского технологического института.

Археологи исследовали гробницу Цецилии Метеллы, возраст которой составляет 2050 лет. Исследование помогло найти ответ на вопрос, почему древние сооружения иногда сохраняются лучше современных.

Гробница находится на Аппиевой дороге, являясь одной из главных ее достопримечательностей, и была построена в 30-10 годах до нашей эры. Сооружение представляет собой башню, расположенную на квадратном основании. Высота гробницы достигает 21 метра, диаметр — 29 метров. Цецилия была женой Марка Красса, вместе с Цезарем и Помпеем образовавшего первый триумвират в 59 году до нашей эры.

Гробница представляет собой пример технологий бетонного строительства Древнего Рима, описанных в трактате «Десять книг об архитектуре». При строительстве толстые стены из кирпича или вулканического камня скреплялись раствором из извести и вулканической тефры (пористых осколков стекла и кристаллов, образовавшихся при взрывных извержениях), что позволяло создавать сооружения, не разрушающиеся в течение долгого времени.

В течение многих лет минерал магматического происхождения лейцит растворялся в дождевой воде и выделял в раствор калий, который улучшил сцепление бетона. В современных смесях такое не может произойти, отмечают ученые.

По мнению экспертов, стены гробницы Цецилии Метеллы стали необычно долговечными благодаря тому, что для них строители выбрали богатую лейцитом тефру, возведя гробницу в месте с высоким уровнем грунтовых вод и осадков.

Фото: пресс-служба Массачусетского технологического института