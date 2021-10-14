Куда сходить на ArtWeekend в Санкт-Петербурге

В ближайшие выходные, 16 и 17 октября, в Петербурге пройдет ArtWeekend, организованный в рамках третьего Кураторского форума. На два дня он объединит городские площадки, работающие с современным искусством. В программе ArtWeekend — выставки, арт-медиации, лекции и дискуссии.





Организаторы составили карту-путеводитель по местам в Санкт-Петербурге, связанным с современным искусством. В этом году на карте — около 50 площадок. Их сгруппировали по станциям метро или районам, чтобы было удобнее ориентироваться. За два дня вряд и удастся посмотреть все места. Но карта останется доступной и после окончания мероприятия, поэтому можно будет продолжить самостоятельное изучение локаций.





Выбрали самые интересные события, которые пройдут в рамках ArtWeekend в Санкт-Петербурге.





Арт-медиации





Организаторы подготовили арт-медиации по некоторым площадкам. Они предполагают более глубокое погружение в современное искусство. Арт-медиатор не будет оценивать произведения искусства и отвечать на привычный вопрос, что хотел сказать автор. Он поможет участникам сформировать свое видение. Для участия в арт-медиациях потребуется регистрация.





«Петербург после 2020»





16 и 17 октября, 13:00–14:30 и 15:30–17:00





Арт-медиацию проведет Екатерина Беспалова. Маршрут пройдет по Центру современного искусства им. Сергея Курехина и галерее «Ателье без зеркал» (АП10). В процессе будут затронуты разные темы, касающиеся современного искусства Петербурга, а также темы, возникшие после опыта изоляции. Участникам предстоит исследование городского пространства и размышление на тему своего места в быстро меняющемся мире.





«Заметки о том, что нас окружает»





16 и 17 октября, 16:00–17:30 и 18:20–19:50





Анна Абрамова проведет арт-медиацию о среде и отношении людей к ней. Участники посетят три разных пространства: Marina Gisich Gallery, коммунальную галерею «Егорка», расположенную в коммуналке, и городские улицы. В процессе они будут исследовать возникающие мысли и чувства.





«Обретая форму»





16 и 17 октября, 14:00–15:30 и 17:00–18:30





Арт-медиация Влады Астафьевой предполагает посещение пространств YABA (Young Adult Bastard Artists) и Kunsthalle nummer sieben, расположенных на Петроградской стороне. Она будет посвящена тому, как облечь переживания в форму. Участники узнают, как это делают художники. Они попробуют найти свои формы, в которых найдут отражение состояние и опыт погружения в искусство.









Дискуссии





Дискуссионная площадка будет работать с 11:00 до 18:00 в амфитеатре «Ленполиграфмаша». Тема этого года — «Практики, которые меняются и меняют». Предполагается разговор о людях, меняющих устаревшие модели работы, и практиках, позволяющих реализовывать эти изменения. Необходима регистрация.





«Отсутствующий собеседник. Практики преодоления социальной изоляции в художественном проекте»





16 октября, 14:30−16:30





Участники обсудят, является ли творческое высказывание потребностью или привилегией, кто может стать автором произведения искусства, кого не хватает в разговорах о художественных программах. Среди участников — художник Егор Рогалев, куратор проекта для художников из ПНИ «Широта и долгота» Юлия Курмангалина и куратор инклюзивной программы ЦВЗ «Манеж» Алёна Агеева.





«Как культура меняет географию города»





17 октября, 12:00-13:30





Разговор о меняющемся городе и месте, которое занимает в нем культура. Что такое новая культурная география? Как она влияет на город и отношения с традиционной культурой? Что даем городам и их жителям современное искусство? Нужно ли объединяться людям, связанным с современным искусством? На эти вопросы попытаются ответить глава музейного центра «Площадь Мира» Мария Букова, директор фестиваля АРТ ПРОСПЕКТ Сюзан Кац, историк и искусствовед Анастасия Пронина и другие.





Полная программа дискуссий доступна на сайте проекта





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