Активисты Петербурга выступили в защиту граффити с Тальковым

14.10.2021
Граффити размещено на трансформаторной подстанции на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге. Изображение не согласовано с городскими властями, поэтому коммунальщики обязаны в соответствии с законодательством восстановить внешний вид строения.
Авторы документа призывают власти Санкт-Петербурга, а также компанию «Россети Ленэнерго» и общественных деятелей сделать все возможное для сохранения изображения.
«Игорь Тальков, который воспевал нашу Родину и предрекал ее неминуемое возрождение. Игорь Тальков, который обещал вернуться в страну не дураков, а гениев. Игорь Тальков, которого многие помнят и чтят как талантливейшего человека, как певца свободы, как пророка, безусловно верящего в благополучное и счастливое будущее нашей страны...» — говорится в тексте документа.
По состоянию на полдень 14 октября петицию подписали более 5,8 тысячи человек.
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