Активисты Петербурга выступили в защиту граффити с Тальковым

Петиция в защиту граффити с изображением певца Игоря Талькова появилась на платформе Change, обратила внимание «Культуромания».

Граффити размещено на трансформаторной подстанции на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге. Изображение не согласовано с городскими властями, поэтому коммунальщики обязаны в соответствии с законодательством восстановить внешний вид строения.

Авторы документа призывают власти Санкт-Петербурга, а также компанию «Россети Ленэнерго» и общественных деятелей сделать все возможное для сохранения изображения.

«Игорь Тальков, который воспевал нашу Родину и предрекал ее неминуемое возрождение. Игорь Тальков, который обещал вернуться в страну не дураков, а гениев. Игорь Тальков, которого многие помнят и чтят как талантливейшего человека, как певца свободы, как пророка, безусловно верящего в благополучное и счастливое будущее нашей страны...» — говорится в тексте документа.

По состоянию на полдень 14 октября петицию подписали более 5,8 тысячи человек.

Фото: change.org