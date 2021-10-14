Во время уборки двора Курского краеведческого музея нашли домонгольский браслет

Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Находку сделал сотрудник областного краеведческого музея. В ходе уборки его территории он обнаружил витой стеклянный браслет. По мнению экспертов музея и археологов КГУ, находка датируется домонгольским временем.

Стеклянные браслеты в древней Руси были популярным украшением, начиная с Х века нашей эры. В 1230–1240-х годах, после монголо-татарского нашествия, многие мастерские исчезли, ремесленники были угнаны в плен.

Часть мастеров-стеклоделов была уведена монголами на территорию захваченной ими Волжской Булгарии, где у них и ранее существовали свои мастера. На торгах древнерусских городов по-прежнему продавались небольшие партии браслетов, однако мода на них постепенно прекратилась.

Фото: http://kursk-museum.ru/