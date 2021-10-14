Детский центр изучения русского языка и культуры «Рассвет» начал работу в Сирии

Об этом сообщили журналистам в представительстве Россотрудничества в Сирии.

Более 300 детей смогут обучаться в Центре изучения русского языка и культуры «Рассвет». Учреждение открылось в сирийской провинции Латакия. Кроме изучения русского языка, детям будет предоставлена возможность изучения культуры, традиций и обычаев народов России, сообщили в представительстве.

В будущем для воспитанников центра будут организовывать поездки в Россию с целью знакомства с памятниками культуры, а также участия в различных творческих мероприятиях и общения со своими сверстниками.

В первую очередь возможность ездить в Россию предоставлена тем детям, проходящим обучение в центре «Рассвет», детство которых проходило в регионах, охваченных военными действиями, чьи родители погибли в борьбе с террористами, сообщили в представительстве.

Фото: islam-today.ru