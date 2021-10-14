Выставка номинантов премии Кандинского открывается в Москве

14.10.2021
Всего из 700 заявок в лонг-лист попали 34 произведения. Накануне открытия выставки президент Международного культурного фонда Breus Foundation, инициатор премии Шалва Бреус отметила, что многие увлекаются проектами в ущерб художественной части.
«Подавляющее большинство работ, здесь присутствующих, этот баланс держат, и всегда есть доминанта поэзии, как называл любое творчество Набоков, над исследованием. Исследование присутствует, но доминирует все-таки творческая составляющая», — передает «Культуромания» слова руководителя.
За звание «Проект года» поборются 16 произведений, еще 11 заявлены на номинацию «Молодой художник. Проект года». Семь работ представлено в номинации «Научная работа».
В ноябре будет представлен список финалистов премии, а в конце года имена победителей назовут на официальной церемонии награждения.