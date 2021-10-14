Театральный фестиваль «Кузбасс-fest-2021: театр здесь!» стартовал в Кемерове

В течение шести дней в Кемерове будет проходить юбилейный фестиваль-конкурс «Кузбасс-fest-2021: театр здесь!», говорится в сообщении министерства культуры и национальной политики региона.

«Фестиваль уже в 50-й раз собирает видных российских актеров, театральных режиссеров и критиков, а в этом году в нем принимают участие еще и артисты из Австрии. Любители искусства смогут погрузиться в мир театра, оценить новаторский подход к постановкам, а также стать участниками выхода театра в новые общественные пространства — на улицы городов», — приводятся в сообщении слова губернатора региона Сергея Цивилева.

В ходе фестиваля на семи городских площадках пройдут уличные театральные. Зрители смогут увидеть представления на набережной, возле центрального городского фонтана, на прогулочных аллеях и даже на строительной площадке здания филиала Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) в Кемерове, который станет частью Сибирского кластера искусств.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдут творческие лаборатории и конкурсные показы лучших театральных постановок. Помимо кузбасских и австрийских артистов, в фестивале участвуют коллективы, режиссеры, драматурги и театральные критики из Йошкар-Олы, Санкт-Петербурга, Самары и Новосибирска.

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