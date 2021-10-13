Выставка «Сальвадор Дали. «Атомная Леда» и другие образы Гала» начала работу в Петербурге

13.10.2021

Выставка «Сальвадор Дали. «Атомная Леда» и другие образы Гала» начала работу в Петербурге

В петербургском музее Фаберже открылась выставка «Сальвадор Дали. «Атомная Леда» и другие образы Гала», сообщает пресс-служба музея.

Экспозиция познакомит посетителей с работами художника, в которых он изображал жену и музу — Гала. В основном представленные на выставке работы входили в личное собрание Сальвадора Дали. 

Следуя воле художника их выставляли в его Театре-музее в Фигерасе. Главной частью выставки стало полотно «Атомная Леда», которую Дали создал в Калифорнии в 1947-1949 годах. 

На ней жена художника изображена в образе спартанской царицы Леды. «В «Атомной Леде» Дали в полной мере реализует принципы своего «атомного мистицизма», в соответствии с которыми все предметы и элементы композиции изображаются как бы подвешенными в пространстве и не соприкасающимися друг с другом», — поведали организаторы. 

Фото: С. Дали «Атомная Леда»