Выставка «Сальвадор Дали. «Атомная Леда» и другие образы Гала» начала работу в Петербурге

13.10.2021
Экспозиция познакомит посетителей с работами художника, в которых он изображал жену и музу — Гала. В основном представленные на выставке работы входили в личное собрание Сальвадора Дали.
Следуя воле художника их выставляли в его Театре-музее в Фигерасе. Главной частью выставки стало полотно «Атомная Леда», которую Дали создал в Калифорнии в 1947-1949 годах.
На ней жена художника изображена в образе спартанской царицы Леды. «В «Атомной Леде» Дали в полной мере реализует принципы своего «атомного мистицизма», в соответствии с которыми все предметы и элементы композиции изображаются как бы подвешенными в пространстве и не соприкасающимися друг с другом», — поведали организаторы.