Основатель ирландской фолк-группы The Chieftains Пэдди Молони умер в 83 года

На 84-м году жизни скончался волынщик и вистлер Пэдди Молони, основатель одной из самых известных ирландских фолк-групп The Chieftains, сообщает Mirror.

В сообщении издательства причина смерти не уточняется. Память Молони почтили президент Ирландии Майкл Хиггинс и премьер-министр страны Михол Мартин.

В 1962 году Пэдди Молони вместе с Мартином Фэйем, Майклом Табридитом и Шоном Поттсом основал группу The Chieftains, которая и по сей день продолжает свою деятельность. На счету музыкантов саундтрек к фильму «Барри Линдон» Стэнли Кубрика, более 40 альбомов и шесть завоеванных статуэток «Грэмми», а также «Эмми» и «Оскар».

Они выступали или сотрудничали с такими музыкантами, как Мик Джаггер, Элвис Костелло, Арт Гарфанкел, Мадонна, Зигги Марли, Ван Моррисон, а также с группами The Rolling Stones и Ultravox. Молони выступал в группе с момента ее основания и до своей смерти.

Фото: кадр из клипа