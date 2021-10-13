Что рассказал зрителям последний трейлер «Прошлой ночью в Сохо»

В Сети выложили финальный трейлер грядущего психологического триллера. Третий ролик к фильму опубликовала кинокомпания Universal Pictures. «Прошлой ночью в Сохо» выйдет в мировой прокат в канун Хэллоуина — 29 октября. Премьера в России состоится 11 ноября.





Судя по ролику, девушка по имени Элоиза странным образом перемещается в тело певицы Сэнди, живущей в 1960-е годы в Лондоне. Она начинает жить богемной жизнью с представлениями, вечерниками, поклонниками и гламуром. Но город и эпоха оказываются вовсе не такими привлекательными, какими кажутся сначала. Вскоре Элоиза узнает, что Сэнди грозит насильственная смерть. Девушка должна предотвратить убийство.





Психологический триллер снял Эдгар Райт. Сценарий написала Кристи Уилсон-Кернс при участии Райта. Элоизу сыграла Томасин Маккензи («Кролик Джоджо»), Сэнди — Аня Тейлор-Джой, прославившаяся главной ролью в сериале «Ход королевы». В ленте также появятся Мэтт Смит («Доктор Кто», «Корона»), Теренс Стамп, Дайана Ригг и другие актеры.





При работе над фильмом создатели вдохновлялись классическими триллерами «А теперь не смотри» Николаса Рога и «Отвращение» Романа Полански.





Рейтинг ожиданий этого фильма на «Кинопоиске» составляет 98%.





Фото: кадр из трейлера «Прошлой ночью в Сохо»