Куда сходить в октябре в Москве

Обращаем внимание на интересные события, которые пройдут в столице до конца месяца. На выбор — выставки, спектакли и дискуссии об искусстве.





Выставка «Московская жизнь Джамбаттисты Тьеполо и его сына Джандоменико» в ГМИИ им. А. С. Пушкина

До 1 ноября

В экспозицию вошли все работы ведущего венецианского живописца XVIII века Джамбаттисты Тьеполо, а также работы его сына Джандоменико, которые хранятся в московских коллекциях. Среди работ представлены знаменитые картины «Встреча Антония и Клеопатры» и «Пир Клеопатры» из Музея-усадьбы «Архангельское», которые были гордостью галереи Юсуповых. Выставка предваряет программу перекрестного года России и Италии.





Выставка «Юрий Пименов» в Новой Третьяковке





До 9 января





В Третьяковке впервые проходит выставка советского иллюстратора, художника, сценографа Юрия Пименова. В экспозицию вошли его графические и живописные работы, книги, реконструкции несохранившихся произведений, мультимедийная инсталляция. Посетители увидят около 170 работ из музеев разных стран.





Выставка «Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта» в «Гараже»





До 30 января





В музее современного искусства показывают работы разных авторов, которые анализируют время и свои отношения с ним. Художники пытаются понять, как работать со временем — единственным ресурсом, который невозможно восполнить. Среди участников — больше 30 художников из разных стран, в том числе Чжоу Бинь, Джино Де Доминичис, Никита Алекссев, Геннадий Попеску, Ёсико Симада и другие.





Дискуссии «Классическое искусство и современный зритель» в ГМИИ им. А. С. Пушкина





13 и 20 октября





После (или вместо) просмотра выставок можно обсудить опыт восприятия искусства в Пушкинском музее, где проходит цикл лекций-дискуссий. В этом месяце обсудят еще две темы: как говорить об искусстве и как меняются зрители. В мероприятии принимают участие искусствоведы, историки, художники, режиссеры. Дискуссии переводятся на русский жестовый язык.





Спектакль «В Бореньке чего-то нет» в ДК имени Зуева





14 и 17 октября





Новый спектакль «Квартета И» с Максимом Виторганом в главной роли. Он сыграет успешного режиссера, уставшего от работы над сериалами. Герой решает создать фильм о себе, нашем времени и отношениях между людьми. Он снимает кино. По традиции, «Квартет И» выпустил не только спектакль, но и кино — точнее сериал с одноименным названием.





Спектакль «Страх и отвращение в Москве» в «Гоголь-центре»





15, 16, 17, 18 октября





В центре экспериментальной постановки — двое друзей журналистов, которые работают на светском мероприятии. Им нужно сделать репортаж. Однако работа превращается в трип, в ходе которого они встречаются с собственными страхами. Спектакль поставлен по мотивам романа Хантера Томпсона «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». Сценарий создал Егор Прокопьев. За режиссуру отвечал Филипп Авдеев.





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