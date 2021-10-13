О чем рассказал зрителям трейлер сериала «Психиатр по соседству»

Стриминговая платформа Apple TV+ выпустила трейлер шоу про мужчину, жизнью которого завладел психиатр-манипулятор. Ролик появился на ютьюб-канале стриминга. Сериал основан на реальных событиях, о которых рассказали в одноименном подкасте.





В жизни Марти возникают проблемы, и он решает обратиться за помощью. Консультации у доктора Айка идут на пользу — Марти чувствует себя намного лучше. Это отмечают его коллеги и друзья. Айк улыбчив и приветлив. Он обещает помогать, дарит клиенту объятия, дает советы. Со временем он появляется и на работе Марти, что вызывает вопросы у коллег, и в его доме, что вызывает вопросы у домочадцев. Марти убежден, что Айк — его друг, который поможет и его близким. Однако в какой-то момент Айка становится слишком много — из лучшего друга он превращается в манипулятора, овладевшего жизнью Марти.





Главные роли в сериале о неоднозначных отношениях психиатра и пациента сыграли Уилл Феррелл («Персонаж») и Пол Радд («Человек-муравей»). В шоу также появились Кейси Уилсон («Счастливый конец») и Кэтрин Хан («ВандаВижен»). Режиссером стал Майкл Шоуолтер.





Первые три эпизода выйдут на сервисе Apple TV+ 12 ноября. Остальные серии будут выходить раз в неделю до конца декабря.





Фото: кадр из трейлера сериала «Психиатр по соседству»