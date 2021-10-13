Музы Исаака Левитана

Мастер «пейзажа настроения» был не только тонко чувствующим художником, но и очень влюбчивым человеком. Чувства к женщинам помогали ему творить. Вспоминаем муз, вдохновлявших художника.





Машенька (Мария Павловна Чехова)





Исаак Левитан был дружен с семьей Чеховых. Он влюбился в Машеньку, младшую сестру Антона Павловича. Левитан обучал ее живописи. Он открылся девушке, однако лишь испугал ее пылким признанием. Она не испытывала к нему тех же чувств. Маша поделилась переживаниями с братом, который дал ей совет. Антон Павлович сказал, что она может выйти за художника замуж, но должна знать, что Левитану «нужны женщины бальзаковского возраста». Этот инцидент поссорил друзей.





Лика (Лидия Стахиевна Мизинова)





Лидия Мизинова была учительницей Машеньки. В доме Чеховых ее звали Лика. Левитан не устоял перед красотой и остроумием молодой женщины и признался ей во влюбленности. Оказалось, что Антон Павлович тоже испытывал к ней чувства. Он даже хотел жениться на ней. Но Чехов уехал в экспедицию на Сахалин, а Мизинова вышла замуж за другого мужчину и уехала во Францию.





Софья Петровна Кувшинникова





Светская львица, художница, пианистка, участница любительских спектаклей, жена врача Дмитрия Павловича Кувшинникова, которая была старше Исаака Левитана на 13 лет. В квартире Кувшинниковых часто бывали актеры, музыканты, художники, в том числе Чехов и Левитан. Несмотря на разницу в возрасте и статус, она не побоялась начать роман с Левитаном. Художник любил писать картины, когда Софья Петровна играла на пианино.





Чехов отмечал, что в то время в пейзажах друга «появилась улыбка». Исследователи называют этот период самым счастливым в жизни Левитана. Кувшинникова писала, что была его ученицей, другом и товарищем по охоте в течение восьми лет. Но их отношения закончились. И весьма драматично.





Кстати, Чехов изобразил любовный треугольник в «Попрыгунье». Прототипами героев стали Софья Петровна, ее муж и Левитан. После выхода произведения разразился скандал, вызвавший массу пересудов. Кувшинникова обиделась на Чехова. Левитан поссорился с ним. Дело едва не дошло до дуэли, но в итоге друзья помирились.





Анна Турчанинова





В последние годы Левитан и Кувшинникова бывали в районе Плеса. Там он написал «Вечер. Золотой Плес». В последний раз они остановились в имении Ушаковых. В соседнюю усадьбу приехала Анна Турчанинова с двумя дочерьми. Она была женой помощника петербургского градоначальника. У Левитана и Турчаниновой завязался роман. Оскорбленная Кувшинникова покинула усадьбу и больше не общалась с художником.





Левитан перебрался в имение к Турчаниновой, где ему построили двухэтажную мастерскую. Все было хорошо, пока вновь не образовался любовный треугольник. В художника влюбилась Варенька, старшая дочь Анны Турчаниновой. Мать и дочь вели борьбу за внимание объекта страсти.





Ситуация дошла до предела, когда Левитан стрелялся. Это была то ли неудачная попытка самоубийства, то ли его инсценировка. Осмотревший художника врач отметил, что не нашел следов ранения. По его мнению, это была «трагическая комедия». Позже друга навестил и обследовал Чехов. Он убедился, что никакой угрозы жизни Левитана нет. Под впечатлением от происшествия он написал «Чайку» и «Дом с мезонином», что вновь вызвало недовольство Левитана.





В этот период художник создал знаменитые работы «Золотая осень» и «Март». Турчанинова оставалась его музой до самой смерти.





Фото: Валентин Серов. Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=158875