Мировая премьера Большого симфонического оркестра представят в «Зарядье»

В исполнении Большого симфонического оркестр (БСО) им. Чайковского под руководством народного артиста СССР Владимира Федосеева впервые будет сыграна симфоническая фантазия Дениса Шаповалова «Чайковский – Дворжак. Письмо драгоценному другу, или Сон Петра Ильича», сообщает ТАСС.

В пресс-службе коллектива сообщили, что композитор лично продирижирует мировой премьерой в московском зале «Зарядье». «В этот день в столичном зале состоится мировая премьера нового произведения Дениса Шаповалова – симфонической фантазии «Чайковский – Дворжак. Письмо драгоценному другу, или Сон Петра Ильича», посвященной маэстро Владимиру Федосееву. И для исполнения своего музыкального подарка композитор встанет за дирижерский пульт. Несмотря на то, что Шаповалов с 2006 года выступает как дирижер в России и за рубежом, этот концерт станет его дирижерским дебютом в Москве», – отметили в БСО.

Программа включает сочинения композиторов, упомянутых в названии симфонической фантазии: Концерт для виолончели с оркестром Антонина Дворжака и Четвертая симфония Петра Чайковского. В пресс-службе оркестра напомнили, что чешский и русский авторы были современниками, но не смогли встретиться: во время гастролей Дворжака в Москве и Петербурге Чайковский гастролировал в Европе, а когда осенью 1892 года русский гений приехал в Прагу по случаю постановки там «Пиковой дамы», его коллега находился в концертном турне по Америке.