Актер из «Бесстыжих» Рикарло Флэнеган умер в 40 лет от COVID-19

13.10.2021

Актер из «Бесстыжих» Рикарло Флэнеган умер в 40 лет от COVID-19

13 октября на 41-м году жизни из-за осложнений, вызванных заражением коронавирусом, скончался актер и рэпер Рикарло Флэнеган,  сообщает Variety со ссылкой на представителей артиста.

Неделю назад актер  сделал сообщение в своем Twitter о том, что заразился коронавирусом. Артист подчеркнул, что «никому бы не пожелал такого». 

Зрителям Флэнеган запомнился по своей роли в восьмом сезоне американского сериала «Бесстыжие». Кроме того, он играл в диснеевском шоу «Приколисты» и сериале-альманахе «Комната 104». 

В качестве музыканта выпустил три студийных рэп-альбома, последняя пластинка вышла в 2020-м. Незадолго до смерти он анонсировал выход четвертой пластинки. 

Фото: кадр из клипа