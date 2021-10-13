Актер из «Бесстыжих» Рикарло Флэнеган умер в 40 лет от COVID-19

13.10.2021
Неделю назад актер сделал сообщение в своем Twitter о том, что заразился коронавирусом. Артист подчеркнул, что «никому бы не пожелал такого».
Зрителям Флэнеган запомнился по своей роли в восьмом сезоне американского сериала «Бесстыжие». Кроме того, он играл в диснеевском шоу «Приколисты» и сериале-альманахе «Комната 104».
В качестве музыканта выпустил три студийных рэп-альбома, последняя пластинка вышла в 2020-м. Незадолго до смерти он анонсировал выход четвертой пластинки.
Фото: кадр из клипа