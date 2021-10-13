Семья британцев украшала сад статуями из Древнего Египта, не подозревая об этом

13.10.2021
Семья в небольшом городе Клэр в графстве Суффолк много лет держала в саду статуи времен Древнего Египта, не подозревая, что изваяния являются подлинниками, а не стилизацией.
Собравшись переезжать, владельцы решили продать статуи, так как они не подходили их новому саду. Скульптуры были выставлены на аукцион Mander Auctioneers в городе Садбери.
Специалисты, оценившие статуи, к своему удивлению выяснили, что это не копии XIX-XVIII веков, а настоящие египетские статуи возрастом около 5 тыс. лет.
Несмотря на плохое состояние, за артефакты заплатили £195 тыс. (более 19 млн рублей) — при том, что начальная цена составляла £200 (около 20 тыс. рублей).
Фото: East Anglia News Service