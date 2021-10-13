Фестиваль документалок Beat Weekend стартовал в Нижнем Новгороде

Смотр документального кино Beat Weekend, фильмы которого рассказывают о повлиявших на современную культуру людях и явлениях, открылся в Нижнем Новгороде показом картины «Моби», сообщает ТАСС.

«В год 800-летия Нижнего Новгорода фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend 2021 расширяет программу и выходит на новую площадку центра культуры «Рекорд»», — говорится в сообщении пресс-службы «Центра 800». Так, с 12 по 23 октября в кинотеатрах «Орленок», центре культуры «Рекорд», сети кинотеатров «Империя грез» будут показывать документальные фильмы о людях и явлениях, которые повлияли и продолжают влиять на современную культуру.

Программа фестиваля включает семь зрительских хитов последнего Beat Film Festival, а также премьеры короткометражек о российских предпринимателях. Так, зрители увидят картину о финском архитекторе Алваре Аалто («Аалто»), историю культовых кроссовок Air Jordan, созданных для баскетболиста Майкла Джордана («Майкл и его джорданы»), личный взгляд на электронную революцию от ее пионера, продюсера и диджея Лорана Гарнье («Лоран Гарнье: Электрошок»), драму о легендарном скейтбордисте 90-х, чью жизнь изменила катастрофа («Шрамы Али Булалы»).

В программу также вошла кинолента о том, как жители Нью-Йорка ищут любовь в дейтинг-приложениях («В поиске»), а также исследование русской визуальной культуры от школы дизайна Bang Bang Education («Лепота»). Фестиваль открылся фильмом «Моби» — самый знаменитый электронный музыкант 1990-х рассказал о своем творчестве, депрессии и поисках смысла жизни.

Фильмы-победители национального конкурса, который был создан в рамках Beat Film Festival для развития российского документального кино и поддержки молодых режиссеров, снимающих фильмы о новой реальности и культуре, также будут представлены на фестивале. В их числе «Чиллнобыль» от гватемальца Пабло Рохаса Кастильо, который расскажет о попытке устроить рейв у Чернобыльской АЭС и столкновении ценностей разных поколений, а также «Трещины» Паши Никифорова и «Кросс» Глеба Середы.

Фото: кадр из фильма