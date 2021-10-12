Выставка Мамышева-Монро «Сказки о потерянном времени» открылась в Петербурге

11 ноября в KGallery откроется выставка работ Владислава Мамышева-Монро «Сказки о потерянном времени», сообщает пресс-служба галереи.

Название выставки в KGallery отсылает к одноименной серии фотографических работ Владислава Мамышева-Монро (2001), посвященной судьбам людей искусства в поворотный момент истории в начале ХХ века. Художник позаимствовал его из кинофильма Александра Птушко (1964), снятого по мотивам сказки Евгения Шварца. Владислав Юрьевич Мамышев-Монро (1969-2013) – художник, примеривший на себя множество образов.

Получивший свой творческий псевдоним по имени любимой героини, американской киноактрисы Мэрилин Монро, он сумел сделать перфоманс из своей жизни, гениально перевоплощаясь в самых разнообразных персонажей от Жанны Д’Арк и Любови Орловой, до Федора Михайловича Достоевского и шекспировского Полония, от Тутанхамона и Екатерины Великой до Анны Ахматовой и Григория Распутина. Художник начал свою карьеру в конце 1980-х годов, выступая в оркестре «Популярная механика» Сергея Курёхина и одновременно принимая участие в выставках нового искусства.

Владислав Мамышев-Монро был бессменным ведущим «Пиратского телевидения», созданного им совместно с Юрисом Лесником и Тимуром Новиковым. Начало творчества Мамышева-Монро совпало с Перестройкой – радикальной революцией в политике, экономике и эстетике. Художник как никто другой отразил семиотическую Перестройку, когда один знак с лёгкостью менялся на другой, ставшую разрывом во времени и открывшую врата самым разным эпохам и историческим персонажам.

Он исполнял одновременно роль и сказочника, и сказочного героя. Мамышев-Монро говорил, что «для многих людей искусство это искусство, а для меня это и есть моя личная жизнь» На выставке представлены наиболее известные серии работ Мамышева-Монро из собрания Государственного Русского музея, Нового музея Аслана Чехоева и частных коллекций Санкт-Петербурга и Москвы.

К выставке приурочено переиздание Новым музеем Аслана Чехоева библиографической редкости – книги «Жизнь замечательного Монро» Олеси Туркиной и Виктора Мазина. Выставка проходит в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума culturalforum.ru.

Фото: пресс-служба KGallery