О чем рассказал фанатам трейлер нового «Крика»

Компания Paramount Pictures выпустила трейлер слэшера «Крик», в котором вновь появится убийца в маске. Дебютный ролик опубликовали на ютьюб-канале кинокомпании. Пятый фильм франшизы «Крик» выйдет в кинотеатрах 14 января 2022 года.





Судя по трейлеру, действие развернется спустя годы после событий предыдущих фильмов. Сидни Прескотт (Нив Кэмпбелл), на которую охотилось Призрачное лицо, звонит старый приятель Дьюи Райли (Дэвид Аркетт) и сообщает о новых атаках в Вудсборо. Он спрашивает, есть ли у женщины оружие. «Я — Сидни Прескотт, конечно, у меня есть оружие», — отвечает она. Сидни возвращается в родной город, где вновь объявился маньяк в маске, нападающий на молодых людей.





Женщина знакомится с теми, кто оказывается под угрозой. Она также встречается со старой подругой Гейл Уэзерс (Кортни Кокс) и готовится к новым атакам. Они объединяются и начинают анализировать новые преступления. Оказывается, что нынешние жертвы связаны с предыдущими убийцами.





Молодежь сыграли Мелисса Баррера, Кайл Галлнер («Тайны Смолвиля»), Мейсон Гудинг («С любовью, Виктор»), Мики Мэдисон, Дилан Миннетт («13 причин почему»), Дженна Ортега («Ты»), Джек Куэйд («Пацаны» ) и другие. Режиссерами фильма стали Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт. Этот дует уже выпустил фильм «Я иду искать».









Фото: кадр из трейлера пятого «Крика»