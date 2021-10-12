Топ-5 хорроров для просмотра в Хэллоуин

Выбираем самые страшные фильмы, которые можно посмотреть в хорошей компании или в одиночестве.





«Оцепеневшие от страха», 2017





Аргентинский фильм рассказывает о том, как тихий пригород Буэнос-Айреса оказывается во власти неведомой силы. На глазах мужа нечто убивает жену. У кровати его соседа появляется монстр. Мальчик из другого дома, погибший в аварии, возвращается домой с кладбища. Специалисты по паранормальным явлениям и полицейский берутся за расследование необъяснимых происшествий.





«Птичий короб», 2018





Постапокалиптический хоррор от датчанки Сюзанны Бир. Мир погружается в хаос из-за новой напасти: увидев нечто невидимое люди совершают самоубийства. Женщина с двумя детьми (Сандра Баллок) узнает про безопасное место и решает отправиться туда, взяв с собой коробку с попугаями. Передвигаться в новом мире можно только с повязкой на глазах. Птицы помогают женщине понять, есть ли поблизости опасность.





«Безупречность», 2018





Десять лет назад Шарлотта (Эллисон Уилльямс), подававшая большие надежды, бросила занятия музыкой, чтобы ухаживать за больной матерью. После ее смерти девушка находит своих учителей, которые занимаются с новой ученицей. Шарлотта знакомится с их звездой Лиззи, с которой они совсем не похожи. Однако девушки отправляются в совместное путешествие.





«Раны», 2019





Второй фильм ужасов британца иранского происхождения Барака Анвари. Бармен (Арми Хаммер) находит смартфон, потерянный во время драки, и залезает в него. Конечно, зря — вместе с гаджетом к нему переходит проклятье. Древнее зло прячется в ранах. Мужчину начинают сопровождать толпы тараканов, ему присылают страшные снимки, а на теле образовывается нарыв. Но, кажется, проблема не в злых духах, а в его собственном поведении.





«Няня», 2018





12-летний Коул по уши влюблен в няню Би — красивую и веселую девушку. Однажды родители уезжают и оставляют сына с ней. Мальчик решает не ложиться спать и проследить за няней. Однако у девушки обнаруживаются страшные секреты. Например, она служит дьяволу и совершает для него страшные поступки.





В 2020 году у фильма вышел сиквел под заголовком «Няня. Королева проклятых». Действие разворачивается через несколько лет после событий первой части. Главный герой ходит к школьному психологу и принимает лекарства, но родители все-таки решают отправить его в специализированное учреждение. Узнав об этом, он сбегает на вечеринку. Там Коул неожиданно встречает старых «друзей», которых считал мертвыми.





Фото: кадр из фильма «Птичий короб»