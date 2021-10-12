Советский и латвийский актер Гунтис Скрастиньш умер в 67 лет

На 68-м году жизни 11 октября скончался латвийский советский актер и певец Гунтис Скрастиньш, сообщает PRESS со ссылкой на члена правления SIA Forte Production Яниса Клявиньша.

Причиной смерти артиста назван быстро прогрессировавший рак.

Скрастиньш родился 27 июля 1954 года. С 1984-го по 1992-й был актером Рижского ТЮЗа.

Когда театр закрыли, ушел на Латвийское телевидение, где вел передачи «Тон», «С полуслова», «Латыши в мире», шоу «Опрос о латвийском шлягере» и «Песня для души». Также работал вместе с Раймондом Паулсом.

В марте 2021 года получил премию Латвийской музыкальной записи года «Золотой микрофон». Широкую известность получил после роли Фрица Пихлера в детективе 1985 года «Матч состоится в любую погоду». Также заметной стала роль Хуго Лингерманиса в драме «Три дня на размышление».



