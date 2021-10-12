«Культурный марафон» в этом году будет посвящен кинематографу

Ежегодная акция «Культурный марафон» пройдет с 8 ноября по 10 декабря и будет приурочена к важной дате в истории кино — 125 лет назад в России состоялся первый киносеанс, сообщает пресс-служба Минкультуры России.

Школьники смогут пройти увлекательный онлайн-тест и ближе познакомиться с искусством, которое обычно не изучают в школе. Интерактивные задания помогут понять, как устроено кино, как режиссеры управляют нашими эмоциями и какие приемы используют. Организаторы проекта — Министерство культуры РФ, Министерство просвещения РФ и «Яндекс».

Цель «Культурного марафона» — увлечь школьников новым «предметом», познакомить их с важными кинолентами и вдохновить на размышления и творческие поиски. Изучая и обсуждая кино, участники учатся анализировать художественные произведения и формулировать свое мнение. В рамках проекта школьники также смогут встретиться с профессионалами российской киноиндустрии, организовать киноклуб в своей школе и попробовать себя в создании мини-фильмов.

Материалы теста подготовили эксперты «КиноПоиска» вместе с методистами и экспертами образовательных проектов «Яндекса». Задания адаптированы для учеников младших, средних и старших классов. Школьники узнают, за счет каких приемов создатели фильмов держат нас в напряжении, что цвет может рассказать о чувствах героя и по каким принципам строятся комедийные диалоги. Теория подкреплена примерами из зарубежной и отечественной классики и современных фильмов.

Чтобы принять участие в «Культурном марафоне», нужно зарегистрироваться по ссылке. Присоединиться к проекту могут все желающие — учителя, школьники, их родители. На прохождение теста понадобится от 15 до 25 минут, начать можно в любое время. Участники смогут выиграть призы — «Яндекс.Станции Лайт». Их получат 100 учителей и 500 учеников.

«Мы объявляем о начале уже третьей всероссийской акции «Культурный марафон». Министерство культуры вместе с Министерством просвещения и «Яндексом» проводят ее ежегодно в рамках проекта «Культура для школьников». В этом году «Культурный марафон» посвящен кинематографу — 125 лет назад в России прошел первый киносеанс. Так что приглашаем детей, родителей и учителей отправиться в увлекательное путешествие по миру кино. Для каждого возраста эксперты подготовили разные мультимедийные онлайн-тесты, поэтому интересно и познавательно будет абсолютно всем. Здесь не будет победителей и проигравших, а шанс получить приз — грамоту, сертификат и много других подарков — есть у каждого участника», – сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Важно, чтобы каждый ребенок мог найти в школе занятия для любых своих увлечений, а образовательные программы становились более разнообразными, интерактивными и полезными. «Культурный марафон» должен помочь ребятам раскрыть творческий потенциал и сделать учебу более интересной. В этом году школьники смогут больше узнать о киноиндустрии в целом и о великих фильмах, которые оказали сильное влияние на несколько поколений зрителей», — отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«В этом году «Культурный марафон» выходит за рамки классических школьных предметов. Это логично продолжает миссию проекта — не проверять знания, а давать новые, вовлекать школьников в культурный контекст и увлекать познанием. Кино — молодое искусство, близкое и понятное каждому. Полезно попробовать сделать просмотр фильмов частью образования, расширить кругозор ребят и стимулировать дискуссию об искусстве и творчестве. Эти навыки помогут школьникам и в учебе, и в жизни», – рассказала Елена Бунина, генеральный директор «Яндекса» в России.



Над тестом работали доцент кафедры драматургии кино ВГИКа и преподаватель Московской школы кино Всеволод Коршунов, режиссер и преподаватель детской школы Московской школы нового кино Тома Селиванова, журналист и основатель паблика «Страдающее Средневековье» Юрий Сапрыкин-младший, главный редактор «КиноПоиска» Елизавета Сурганова, а также другие редакторы «КиноПоиска», методисты «Яндекс.Учебника» и эксперты образовательных проектов «Яндекса».

Первый «Культурный марафон» прошел в 2019 году и был посвящен миру современной культуры, в проекте приняли участие 590 тысяч школьников и более 8 тысяч учителей. В 2020 году количество участников выросло: 860 тысяч учеников и 28 тысяч преподавателей, а темой стала культура народов России.



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