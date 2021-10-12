Звездные пары, которые обручились, но так и не женились

Обещать — не значит жениться. Вспоминаем знаменитостей, которые были помолвлены, но так и не дошли до алтаря.





Дженнифер Лопес и Бен Аффлек





Их отношения завязались на съемках фильма «Джильи». Не прошло и года, как Бен сделал предложение Джей Ло. Он подарил ей кольцо с огромным бриллиантом. Они стали одной из самых известных power couple 2000-х годов. Их прозвали Bennifer. Папарацци не давали им и шагу ступить. Помолвка продлилась два года. Свадьбу Bennifer отменили буквально за день за торжества. СМИ писали, что это сделал Бен, который не выдержал давления общественности. Джей Ло признавалась, что предложение расстаться стало для нее сильнейшим ударом. Однако спустя годы пара снова воссоединилась. С весны 2021 года они вновь в отношениях. Состоится ли свадьба в этот раз?





Вайнона Райдер и Джонни Депп





Актеры познакомились, когда ей было 18 лет, а ему — 26. Влюбленность вспыхнула с первого взгляда. Они были в отношениях четыре года. Некоторое время жили вместе. Довольно быстро влюбленный Депп сделал предложение и подарил кольцо Райдер. В одном из интервью того времени он говорил, что за всю жизнь не испытывал того, что чувствовал к Вайноне. Актер даже сделал татуировку с надписью Winona forever. Однако до свадьбы дело так и не дошло. Депп перебил тату. Теперь на его руке красуется надпись Wino forever.





Линда Евангелиста и Кайл Маклахлан





Супермодель познакомилась со звездой «Твин Пикса» в начале 1990-х годов. Они начали встречаться, несмотря на неловкий факт — она была замужем. Через год Линда официально развелась. Еще через год Кайл сделал ей предложение. Долгая помолвка была разорвана в 1998 году, так и не завершившись свадьбой. По словам актера, он не хотел жениться, потому что не видел смысла в отношениях — они явно ухудшались.





Мэрайя Кэри и Джеймс Пакер





Миллиардер Пакер влюбился в певицу Кэри, когда она еще была замужем за музыкантом Ником Кэнноном, в браке с которым родила близнецов. После расставания с супругом Мэрайя решила попробовать создать отношения с Джеймсом. Уже через несколько месяцев он сделал ей предложение, которое подкрепил увесистым кольцом. Они были обручены около полутора лет, но в итоге расстались. Причины назывались разные — конфликты невесты с будущей свекровью, расточительность певицы, которую не мог терпеть жених, и другие. СМИ также писали, что после расставания Мэрайя была в сильном стрессе. Так ли было на самом деле, сложно сказать.





Гвинет Пэлтроу и Брэд Питт





Актеры познакомились на съемках фильма «Семь» и начали встречаться. Менее чем через год он предложил жениться. Они обручились, но расторгли помолвку. Их отношения продлились три года. Они не скандалили, не предъявляли друг другу претензий и не объяснили причины расставания. Позже Гвинет Пэлтроу признавалась, что была не готова к браку.





Фото: кадр из фильма «Джильи»