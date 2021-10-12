Искусственный интеллект разглядел обнаженную женщину под картиной Пикассо

Изображение было найдено под «Завтраком слепого», сообщила телекомпания CNN.

Воссоздать картину помогла британская компания Oxia Palus, в 2019 году уже работавшая над аналогичным проектом воссоздания изображения (картина «Старый гитарист»). Как выяснилось, женщина под «Старым гитаристом» изображена анфас. Изображение получило название «Потерянная женщина».

Под «Завтраком слепого» женщина изображена в профиль. Новое изображение получило название «Одинокая сидящая обнаженная», говорится в сообщении.

По сведениям издания, оба изображения относятся к «голубому периоду» творчества художника, когда он еще искал свой путь.