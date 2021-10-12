Искусственный интеллект разглядел обнаженную женщину под картиной Пикассо

12.10.2021

Искусственный интеллект разглядел обнаженную женщину под картиной Пикассо

Изображение было найдено под «Завтраком слепого», сообщила телекомпания CNN.

Воссоздать картину помогла британская компания Oxia Palus, в 2019 году уже работавшая над аналогичным проектом воссоздания изображения (картина «Старый гитарист»). Как выяснилось, женщина под «Старым гитаристом» изображена анфас. Изображение получило название «Потерянная женщина».

Под «Завтраком слепого» женщина изображена в профиль. Новое изображение получило название «Одинокая сидящая обнаженная», говорится в сообщении.

По сведениям издания, оба изображения относятся к «голубому периоду» творчества художника, когда он еще искал свой путь.