Народная артистка РСФСР Светлана Мизери умерла в 88 лет

На 89-м году жизни скончалась первая жена Игоря Кваши, народная артистка РСФСР Светлана Мизери, сообщает ТАСС.

О смерти артистки сообщили в театре «Сопричастность», в котором она прослужила больше 30 лет. «С чувством глубокой утраты сообщаем о смерти народной артистки России, лауреата Государственных премий СССР и России, премии мэрии Москвы в области литературы и искусства Светланы Мизери. Скорбим», — говорится в сообщении театра.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, народный артист РФ Евгений Герасимов на своей странице в Facebook выразил соболезнования родным и близким актрисы: «Ушла из жизни любимая артистка Николая Охлопкова, с которой я играл в Театре им. Маяковского, Светлана Николаевна Мизери. Театральное сообщество потеряло в ее лице одну из блистательных актрис, сумевшую соединить разные творческие направления в разных жизненных периодах. Соболезнования родным, близким и коллегам. Вечная память...»



Светлана Мизери родилась 4 сентября 1933 года в Москве. В 1955 году окончила Школу-студию им. Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре СССР им. М. Горького (ныне Школа-студия, институт, им. Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном театре им. А. П. Чехова) и окончила курс педагогов Александра Карева и Евгении Морес.

Светлана Мизери — известная актриса театра, в прошлом звезда Московского академического театра имени Маяковского, участвовавшая в спектаклях режиссеров Андрея Гончарова, Николая Охлопкова, Олега Ефремова и др. Артистка была звездой множества постановок, среди которых «Трамвай «Желание», «Оптимистическая трагедия», «Таланты и поклонники».



