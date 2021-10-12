Топ-7 фильмов с Мадсом Миккельсеном

Мадс Миккельсен покорил зрителей и зрительниц по всему миру харизмой, глубокой и тонкой актерской игрой. В этом году вышел фильм с его участием «Рыцари справедливости», а в следующем он появится в продолжении «Фантастических тварей». Выбираем лучшие киноленты из фильмографии датского актера.





«Дилер» (1996) и «Дилер-2» (2004)





Мелкий наркодилер Тони в дебютном фильме датского режиссера Николаса Виндинга Рефна — первая крупная роль Миккельсена в кино. Его герой задолжал крупную сумму мафии. Тони не посадили в тюрьму, но товар уничтожен, а поставщик требует вернуть долг.





Во второй части Тони выходит из тюрьмы и узнает, что у него есть ребенок. Он хочет наладить отношения с отцом — крутым гангстером, которому он должен деньги. Кажется, что все его попытки изменить жизнь делают только хуже.





Если в первом фильме герой Миккельсена запомнился интересной внешностью и полубезумной улыбкой, то во втором он углубил своего персонажа, показав его ранимость и беззащитность.





«Открытые сердца», 2002





Планы на женитьбу и счастливую жизнь Сесиль и Йоахима рушатся в одно мгновение, когда его сбивает машина. Он остается парализованным. Она остается рядом, но он прогоняет ее. Сесиль делится горем с доктором Нильсом (Миккельсен), жена которого была за рулем того самого автомобиля. Его утешения перерастают в страсть.





«Адамовы яблоки», 2005





Неонацист Адам досрочно выходит из тюрьмы. Ему назначают испытательный срок, который нужно провести за работой в сельской церкви. Ее настоятель Ивэн (Миккельсен) верит в добро в людях. Столкновение двух героев легло в основу черной комедии Андерса Томаса Йенсена.





«После свадьбы», 2006





Датчанин Якоб всю жизнь занимался помощью беспризорным детям Индии. Приют, в котором он работает, оказывается на грани закрытия. Он получает неожиданное предложение помощи от бизнесмена Йоргена, который выдвигает странные условия. Якоб должен вернуться в Данию и присутствовать на свадьбе дочери Йоргена. На торжестве Якоб узнает то, что круто меняет его жизнь. Он оказывается перед сложным выбором.





«Охота», 2012





После развода Лукас (Миккельсен) пытается добиться опеки над сыном и работает воспитателем в детсаду. Его жизнь становится лучше, когда у него появляется женщина и надежда жить с сыном. Однако жизнь оказывается под угрозой из-за влюбленности в него юной воспитанницы, которая решает отомстить Лукасу.





«Еще по одной», 2020





Четверо друзей-учителей собираются в баре, чтобы отметить 40-летие одного из них. Они решают проверить теорию о том, что человек с рождения страдает от нехватки алкоголя в крови. Для счастья человеку необходимо быть немного нетрезвым. Приятели договариваются выпивать ежедневно и следить, как это изменит их личную и профессиональную жизнь. Правило одно — не употреблять по вечерам и выходным.





Фото: кадр из фильма «После свадьбы»