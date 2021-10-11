В Израиле нашли руины византийского винзавода возрастом около 1500 лет

О находке сообщило управление древностей Израиля.

Масштабный промышленный комплекс датируется эпохой византийского правления на территории современного Израиля. Предприятие производило до двух миллионов литров вина в год, говорится в сообщении.

Завод, обнаруженный археологами в израильском городе Явне, был построен по передовым технологиям того времени. Он включает в себя пять больших винных прессов площадью 225 квадратных метров каждый, а также склады для выдержки и продажи вина, печи для обжига глиняных амфор, в которых хранилось вино, и множество целых амфор и десятки тысяч их фрагментов. Доступ между помещениями винзавода хорошо спланирован, отмечают эксперты.

«Мы были поражены, найдя здесь сложный комплекс для производства вина в промышленных масштабах. Расчет производственной мощности винных прессов показывает, что здесь ежегодно продавалось около двух миллионов литров вина, хотя в то время процесс производства шел вручную», – отмечают руководители раскопок доктор Эли Хаддад, Лиат Надав-Зив и доктор Йон Селигман.

Фото: AP Photo/Tsafrir Abayov