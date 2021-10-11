Звездные пары, которые расстались и снова сошлись

Знаменитости часто влюбляются, расстаются, сходятся и снова расходятся. Иногда они возобновляют отношения с теми, с кем уже встречались. Вспоминаем пары, которые прекратили отношения, а потом снова начали встречаться.



Дженнифер Лопес и Бен Аффлек





Одно из самых громких воссоединений последних лет. Лопес и Аффлек встречались в начале 2000-х годов. Они даже объявляли о помолвке, но до свадьбы дело не дошло. Спустя 17 лет они снова вместе. За это время они успели создать семьи, вырастить детей, развестись, повстречаться с другими людьми. Как и почти 20 лет назад, это одна из самых знаменитых пар Голливуда, которая еще и отлично шутит над своей ситуацией.





Джиджи Хадид и Зейн Малик





Они познакомились в 2015 году после одного из показов Victoria’s Secret Fashion Show, где работала Джиджи. Однако через три года модель и певец расстались. По сообщениям прессы, они несколько раз сходились и расходились. В 2019 году пара объявила о воссоединении. В прошлом году у них родилась дочка Хай.





Бехати Принслу и Адам Левин





Модель и фронтмен Maroon 5 начали встречаться в 2012 году. Уже через год они расстались. Леви заинтересовался коллегой Принслу по шоу Victoria’s Secret. Но вскоре они снова сошлись. Пара объявила о помолвке. В 2014 году состоялась их свадьба. Они живут вместе и растят двух дочерей.





Cardi B и Offset





Хип-хоп-исполнительница начала встречаться с коллегой по цеху в 2017 году. После нескольких месяцев отношений они поженились. В июле 2018 года у них родилась дочь, а в декабре того же года они объявили о расставании. По сообщениям прессы, причиной расставания стал скандал с мошенничеством. Однако в начале 2019 года они помирились и снова начали выходить в свет вместе. В прошлом году Карди Би снова подала на развод. Она заявила, что устала от постоянных споров с мужем. Но все-таки отозвала заявление. В сентябре 2021 года у них родился сын.





Кэти Перри и Орландо Блум





Начали встречаться в 2016 году. Уже через год пара огорошила поклонников известием о расставании. Однако оно продлилось недолго — через несколько месяцев певица и актер воссоединились. С тех пор они не расстаются, в 2019 году обручились, а в 2020-м у них родилась дочь Дейзи.





Джессика Бил и Джастин Тимберлейк





Пара сложилась в 2007 году. Они были в отношениях четыре года, но расстались в 2011-м. В прессе появилось официальное сообщение, в котором они говорили о расставании. Несколько месяцев спустя они снова сошлись, обручились и сыграли свадьбу в Италии. У них родились два сына. Они до сих пор счастливы в браке.





Роуз Лесли и Кит Харингтон





Актеры познакомились на съемках сериала «Игра престолов», который прославил обоих. Они начали встречаться в 2012 году, но довольно быстро расстались. Вскоре интерес друг к другу вспыхнул вновь. Они скрывали роман, а потом сделали официальное заявление. В 2017 году Лесли и Харингтон начали жить вместе и объявили о помолвке. Через год состоялась свадьба в родовом замке Лесли в Шотландии. В этом году в актерской семье родился сын.





Фото: кадр из фильма «Джильи»