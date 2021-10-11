Российский музыкальный союз организовал уникальный курс повышения профессионального уровня педагогов музыки из Сирии

Девять преподавателей Высшего института музыки Дамаска из сирийской столицы прилетели в Москву, чтобы пройти курсы повышения квалификации, организованные Российским музыкальным союзом при поддержке Фонда президентских грантов в рамках Международного гуманитарного проекта «Музыкальное просвещение — искусство без границ», сообщает пресс-служба Национального фонда поддержки правообладателей.

Удивительно, как в стране, разрушенной многолетней гражданской войной, среди руин, непрекращающихся террористических атак и обстрелов, межэтнической и религиозной нетерпимости вообще сохранился интерес не просто к музыке, а к музыке классической. И невозможно не отметить эти устремления, которые требуют большого мужества, и ту увлеченность академической музыкой, которую участники проекта стараются развивать, расширять в пока еще раздираемом мнениями и распрями обществе. Бесспорно, эти учителя заслуживают не только уважения, но и поддержки. Хотя бы потому, что вместе с музыкой они несут в каждый дом спокойствие, гармонию, тишину, а вместе с ними — мир, который дается слишком дорогой ценой. Среди прибывших педагогов есть те, кто среди обстрелов не прекращал занятий.

«Однажды в окно залетел и в классе разорвался снаряд», — вспоминает педагог Виктория Авдеенко. После того как Виктория вышла замуж и переехала в Сирию, она уже 40 лет преподает музыку в Дамаске. «В другой раз во время занятий тяжело ранило нашу молодую преподавательницу», — добавляет она.

Подобные истории — вчерашняя реальность участников программы повышения квалификации из Сирийской Арабской Республики. Сегодня в Сирию постепенно возвращается мир, а вместе с ним желание строить новую жизнь. Война пошатнула систему местного музыкального образования. Одни педагоги уехали из страны, другие в силу обстоятельств не могли преподавать. В результате уровень образования упал. Министерство культуры Сирийской Арабской Республики и руководство Высшего института музыки Дамаска в сложившейся ситуации обратились за помощью к России. На обращение откликнулся РМС.

«Благодаря Российскому музыкальному союзу и Фонду грантов Президента Российской Федерации нам представилась уникальная возможность восполнить пробелы в музыкально-педагогическом направлении нашей работы», — продолжает Виктория.

«Российский музыкальный союз обладает большой педагогической базой, нотным материалом, административным ресурсом», — рассказывает предысторию сотрудничества инициатор проекта, советник генерального директора РМС, композитор Андрей Батурин. «Мы выполнили всё, что пожелала сирийская сторона по каждому заявленному направлению профессиональной подготовки. Команда Российского музыкального союза показала себя на высшем уровне», — уточнил музыкант.

Каждый день московской жизни готовил участникам курсов приятные сюрпризы. «Современное профессиональное музыкальное образование: новые тенденции, задачи, перспективы» — так называлась специально разработанная уникальная программа курсов повышения квалификации, которая проходила в форме индивидуальных и групповых занятий, открытых мастер-классов, концертов с участием российских студентов и преподавателей. Перед слушателями свои двери радушно распахнул Государственный музыкально-педагогический институт им. М.М. Ипполитова-Иванова. В этих стенах сирийские педагоги знакомились с новыми методиками преподавания, осваивали технику, постигали мастерство в зависимости от специализации — по классам фортепиано, скрипки, альта, контрабаса, кларнета, академического пения, теории музыки, концертмейстерского искусства. Всего с российской стороны в программе приняли участие более 10 педагогов и свыше 200 российских студентов.

«С нами занимались прекрасные педагоги - Валерий Иосифович Ворона, Рубен Павлович Лисициан, Ирина Григорьевна Вершинина… Мы получили бесценный педагогический опыт», — поделилась своими впечатлениями выпускница Высшего института музыки в Дамаске, преподаватель фортепиано в детской музыкальной школе Бушра Хер Бек.



Слова своей коллеги подтверждает Разан Кассар — преподавательница по классу скрипки, солистка Сирийского национального симфонического оркестра: «В России я узнала, что у музыки нет конца. Она в постоянном движении — всегда обновляется, живет новыми идеями, новые произведения выливаются в новое современное искусство. На протяжении двух недель я здесь это учила. Наша миссия — перенести новые знания к следующему поколению детей, которые учатся в Сирии».

В помощь педагогам, в дополнение ко вложенным знаниям, приобретенным навыкам, записанным конспектам, РМС выпустил в электронном и печатном вариантах 120 экземпляров методических пособий по 12 музыкально-педагогическим направлениям; 200 экземпляров нотных хрестоматий по 10 музыкальным направлениям. Более того, как рассказала координатор проекта Ольга Пашинина, Российский музыкальный союз подарил каждому из девяти сирийских педагогов аудиоколлекцию из четырех CD-боксов с уникальными записями классической музыки, а Институт им. М.М. Ипполитова-Иванова передал в дар 45 экземпляров нотной и методической литературы. Да и российские студенты, которые приняли участие в программе, приобрели незаменимый опыт в области международной педагогической практики. Итоги обучения сирийских педагогов были подведены за круглым столом «Совершенствование международного педагогического опыта в системе современного музыкального образования».

Вместе с образовательной программой слушатели активно осваивали культурные просторы российской столицы. Гости из Сирии посетили Российский национальный музей музыки, Московскую консерваторию, где побывали на концерте по случаю ее 155-летия, прошлись по Тверской, вышли на Красную площадь и, конечно, заглянули в Кремль.

«Мы познакомились с российской культурой, с богатым наследием России. Раньше мы это видели только в интернете. Удивительно, как в Музее музыки бережно сохранены все инструменты, вещи, имущество композиторов. Они все прекрасно отреставрированы, — делится впечатлениями участник курсов, преподаватель, молодой композитор Амр Захреддин. – Сейчас в Сирии большой запрос на музыкантов и педагогов. В наших школах не хватает нотных источников, материалов, пособий. Педагоги у нас в основном молодые. Опыт у них небольшой. А педагоги в России известны своей школой и авторитетом. Конечно, то, чему нас здесь учили, в Сирии пригодится».

Кульминацией двухнедельного образовательного тура стал совместный концерт, на котором педагоги из Дамаска блеснули всем новым, что они приобрели в Москве. Со сцены прозвучали Чайковский, Римский-Корсаков, Лист, Моцарт, Сен-Санс, Шопен, Шуберт. Жюль Щагин исполнил на кларнете Сонату для кларнета и фортепиано Франсиса Пуленка. За роялем лауреат международных конкурсов, концертмейстер ГМПИ им. М.М. Ипполитова-Иванова Ирина Седова.

Такое сопровождение невозможно забыть. «Это замечательно. Жаль, что у нас было всего две репетиции. На остальные не осталось времени», — подводит итог своему выступлению Жюль. Он преподаватель кларнета, артист Сирийского национального симфонического оркестра. «В войну и время, в которое мы сейчас живем, я продолжаю учиться музыке, продолжаю ее исполнять… Меня это успокаивает. Во многих странах расцвет в культуре наступал после сложных времен. Хочется верить, что так будет и в Сирии. Мы должны там продолжать жить и продолжать наше творчество...» — подытожил музыкант.

Как известно, мысль имеет свойство материализоваться. А когда в аэропорту идешь на посадку с чемоданом из нот, методичек, записей великих музыкантов на 30 килограммов, иначе быть не может. Если помножить каждого улетающего на родину преподавателя на количество его учеников, этих знаний хватит не на одну сотню, а может, тысячу молодых сирийцев. Отрадно, что РМС вложил в этот багаж самое важное, — такой груз только во благо.



