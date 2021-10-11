О чем рассказал фанатам трейлер нового сезона «Ханны»

История о девушке-киллере получила продолжение, которое выйдет в ноябре 2021 года. Трейлер третьего сезона сериала «Ханна» опубликовал сервис Amazon Prime Video на своем ютьюб-канале. Премьеру нового шоу назначили на 24 ноября.





Судя по ролику, Ханна (Эсме Крид-Майлс) продолжит заниматься опасным ремеслом. У нее появится соратница — бывший агент ЦРУ Марисса Виглер (Мирей Инос). Женщина, которая была врагом Ханны, оказалась неугодной спецслужбе. Вместе они будут противостоять правительственному агентству Utrax. В ролике также мелькают другие девушки-киллеры. Ханна хочет узнать тайну своего происхождения. По мере приближения к цели она узнает планы организации по переустройству мира и истинную мощь Utrax.





Сериал рассказывает историю необычной молодой девушки, которая выросла в лесу в Польше. Бывший военнослужащий и наемник тренировал ее и обучал выживанию, желая защитить от остального мира. В итоге Ханна выросла и стала киллером. Девушка избегает преследования агентов ЦРУ и пытается выяснить, кто она.





Третий сезон криминальной драмы о взрослении будет состоять из шести эпизодов. Они выйдут в один день.





Ранее продюсеры обещали, что новый сезон «Ханны» будет более масштабным и объемным. Он раскроет новую главу в жизни главной героини.





Фото: кадр из трейлера третьего сезона сериала «Ханна»