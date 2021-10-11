Самые крепкие пары Голливуда

Длительные браки среди звезд — редкость. Рассказываем про знаменитые пары, которые сохраняют союз долгие годы, несмотря на все сложности медийной жизни.





Сэмюэл Л. Джексон и Латаня Ричардсон





Эта звездная пара вместе уже 41 год. Они познакомились во время учебы в колледже, а поженились в 1980 году. У актеров есть взрослая дочь Зои. Больше десяти лет супруги занимаются благотворительностью в созданном ими фонде. Они поддерживает образовательные инициативы.





Оззи и Шэрон Осборн





В следующем году их браку исполнится 40 лет. Они начали встречаться после того, как Оззи ушел из Black Sabbath. Тогда же она взяла его музыкальную карьеру в свои руки, занявшись расписанием, концертами и другими делами. В их браке родились трое детей.





Джейми Ли Кертис и Кристофер Гест





Актриса Джейми Ли Кертис увидела фото актера и композитора, английского лорда и барона Кристофера Геста в журнале. Тогда она сказала подруге, что выйдет за него замуж — так и случилось. Пара расписалась в 1984 году. Они воспитали двоих приемных детей.





Кевин Бэйкон и Кира Седжвик





Этот звездный союз сложился в 1988 году, когда ей было 23 года, а ему — 30 лет. Будущие супруги, как водится в киносреде, познакомились на съемках фильма. Уже через год они пошли под венец. С тех пор Кевин и Кира не расстаются. У актеров двое детей.





Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер





Супермодель познакомилась с бизнесменом после того, как распался ее первый брак с голливудским красавцем-актером Ричардом Гиром. Она признавалась, что сама сделала предложение возлюбленному и получила согласие. Они поженились в 1998 году. У пары есть сын и дочь.





Сара Мишель Геллар и Фредди Принц-младший





Актеры познакомились на съемках фильма «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Вместе они также снялись в молодежных фильмах «Скуби-Ду» и «Скуби-Ду 2». Геллар и Принц встречались два года до свадьбы, а потом поженились. В их союзе родились дочь и сын.





Роберт Дауни-младший и Сьюзан Левин





Для актера брак с продюсером стал вторым после союза с певицей Деборой Фалконер, которая родила от него сына. Со второй женой он познакомился на съемках фильма «Готика». В то время Дауни-младший злоупотреблял алкоголем и наркотиками. Он не раз говорил, что Сьюзан спасла его и помогла начать новую жизнь, в которой он стал любящим мужем и оцтом и успешным актером. Они женаты 16 лет, воспитывают сына и дочь. Уже десять лет у пары есть собственная продюсерская компания.





Фото: David Shankbone — David Shankbone, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2027669