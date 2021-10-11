Топ-5 премьер российских сериалов октября

В октябре состоятся премьеры занимательных проектов, созданных в России. История о взрослении трудных подростков и молодых музыкантов, две женщины со сверхъестественными способностями и один гипнотерапевт с проблемами — выбираем, что посмотреть, чтобы скрасить осеннее время.





«Трудные подростки»





С 7 октября





Третий сезон сериала продолжит рассказ о жизни футболиста Антона Ковалева. После двух лет в тюрьме, полученных за пьяную драку, он выходит на свободу. Ковалев не может найти работу. Ему на помощь приходит руководитель центра для трудных подростков, который воспитал его. Он предлагает поработать тренером в команде подростков. Они окажутся настолько сложными, что Ковалев пожалеет о выборе.





«Инсомния»





С 7 октября





Успешных гипнотерапевт Юрий (Гоша Куценко) помогает людям с самыми сложными случаями. Однако сам страдает от бессонницы и кошмаров. Он пытается докопаться до причины расстройства и приходит к выводу о том, что оно связано с тайной гибелью супруги. Помощницей главного героя станет стриптизерша Аня в исполнении Ирины Старшенбаум.





«Медиум»





С 7 октября





Российская версия популярного американского сериала с одноименным названием с Марией Порошиной и Павлом Трубинером в главных ролях. Многодетная мать и счастливая жена внезапно обнаруживает в себе способность видеть и слышать мертвых. Она начинает раскрывать преступления. Ей помогает муж, который провел математические расчеты способностей жены.





«Тайна Лилит»





С 12 октября





В центре повествования — Лера, обладающая необычными способностями. Она видит то, что не видят другие люди. Девушка становится участницей шоу, за кулисами которого обнаруживает труп. Лера попадает в поле зрения полиции. Ее начинают посещать видения, связанные с убийством.





«Струны»





С 28 октября





Четыре студента-виолончелиста Академии имени Гнесиных начинают заниматься под началом нового педагога — перфекциониста с мировым именем. Он требует от молодых музыкантов служения музыке, хотя сам не так давно с шумом вылетел из Нью-Йоркского симфонического оркестра. Случайное видео с экспериментами виолончелистов попадает в Сеть и приносит им популярность. Они оказываются перед выбором — продолжать подготовку к международному конкурсу или зарабатывать.





Фото: кадр из трейлера сериала «Трудные подростки»