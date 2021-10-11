Главный дирижер Крымского симфонического оркестра Алексей Гуляницкий умер в 88 лет

На 89-м году жизни скончался Алексей Гуляницкий, который более 40 лет был главным дирижером Крымского симфонического оркестра, сообщила в своем Telegram-канале мэр города Ялты Янина Павленко.

«Огромная утрата для всех нас. Ушел из жизни человек-легенда, человек-эпоха, почетный гражданин Ялты, маэстро Алексей Феодосьевич Гуляницкий», — написала Павленко.

По словам Павленко, именно под руководством дирижера небольшой оркестр, созданный в 1937 году, стал высокопрофессиональным коллективом, известным как в СНГ, так и в странах дальнего зарубежья.

«Миллионам людей он по-новому открыл и привил любовь к высокому искусству — симфонической музыке, которой оставался верен до последнего дня. Маэстро навсегда останется в нашей памяти примером верности любимому делу. Искренние соболезнования вдове Алексея Феодосьевича, Тамаре Петровне, его детям и внукам, друзьям и близким», — написала мэр Ялты.

Гуляницкий родился 2 марта 1933 года в городе Минеральные Воды. Окончил Киевскую государственную консерваторию.

С 1965 по 2005 год работал главным дирижером Государственного оркестра в Крыму. Награжден орденом «Знак Почета» и орденом «За заслуги» 3-й степени. Народный артист Украины, заслуженный деятель искусств Крыма и почетный гражданин города Ялты.

Фото: Пресслужба горсовета Ялты, CC BY-SA 4.0