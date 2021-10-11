Топ-5 сериалов, которые выходят в октябре

В октябре состоятся премьеры занимательных проектов, созданных в других странах. Что подготовили зрителям HBO, Netflix, Apple TV+ и другие стриминговые платформы? Составляем подборку главных зарубежных сериальных новинок, которые помогут пережить осень.





«Уборщица»





С 1 октября





Жизнь Алекс круто меняется, когда она узнает о незапланированной беременности. Ей приходится поставить крест на планах поступить в университет. Выжить на социальное пособие невозможно, поэтому молодая мать устраиваться уборщицей. Ее родители не спешат на помощь — они заняты собой и своими проблемами. Но у Алекс есть адвокат и бойфренд, которые ее поддерживают.





«Ломка»





С 13 октября





Фармацевтическая компания активно продвигает новое обезболивающее средство с опиоидами. Врач Сэмюэл Финникс узнает, что подростки, которым прописывают средство, продают его как наркотик. Финник начинает борьбу с корпорацией.





«Ты»





С 15 октября





Новый сезон о маньяке и сталкере Джо Голдберге, который повстречал родственную душу Лав Куинн и женился на ней. Пара переезжает в пригород, чтобы жить жизнью добропорядочных людей с маленьким ребенком. Однако Джо находит новый объект своего неадекватного внимания — соседку. Лав совсем не нравится новое увлечение мужа.





«Наследники»





С 17 сентября





Подробности третьего сезона сериала НВО держат в строжайшем секрете, чтобы не испортить впечатление. Создатели обещают захватывающее развитие событий. Предыдущий сезон закончился на том, что один из сыновей главы медиакорпорации Логана Роя должен был взять на себя ответственность за преступления в компании. Так велел отец. Однако сын обвинил во всем отца.





«Вторжение»





С 22 октября





Инопланетяне высаживаются на Землю в четырех местах — США, Великобритании, Японии и Северной Африке. С ними встречаются американский шериф, готовящийся к отставке; сирийская беженка; военнослужащий в Афганистане и сотрудница Центра управления полетами, следящая за японской космической программой.





Фото: кадр из трейлере сериала "Уборщица"