Найденный в Испании бронзовый меч возрастом более 2800 лет оказался парадным

Статья с результатами исследования опубликована в Journal of Archaeological Science: Reports.

Испанские ученые нашли в ходе раскопок бронзовый меч балеарского типа длиной 92,7 сантиметра. Артефакт был создан не ранее 793 года до нашей эры, выяснили исследователи.

Рукоять и клинок меча соединены заклепками, они изготовлены из разных сплавов металла, который поступил на Мальорку, скорее всего, из Андалусии. Ученые изучили меч и пришли к выводу, что он никогда не использовался в бою, являясь частью парадной амуниции или символом статуса.

В мире известно всего 19 таких мечей, большинство из них дошли до наших дней фрагментированными или вне археологического контекста. Находку сделали в ходе раскопок талайота 850–550 годов до нашей эры.

Меч имеет треугольное сечение клинка. Его круглая рукоять отделена гардой и оснащена круглым навершием с декоративным элементом сферической формы. Лезвие меча было обнаружено сломанным на две части, что, по всей видимости, обусловлено обрушением талайота. Длина артефакта составляет 92,7 сантиметра, а вес — 1650 грамм.

Отсутствие закалки лезвия меча указывает на использование его в качестве парадного оружия или части обмундирования, связанного с иерархией или статусом, полагают ученые. Меч никогда не использовался в бою, о чем говорит отсутствие повреждений на краях клинка.

Фото: Pau Sureda et al. / Journal of Archaeological Science: Reports, 2021