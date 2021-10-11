Пол Маккартни обвинил Джона Леннона в распаде The Beatles

Экс-участник The Beatles Пол Маккартни назвал виновником распада легендарной группы Джона Леннона, сообщает «Культуромания».

Во время интервью для радиостанции BBC Radio 4 Пол Маккартни заявил, что считает ошибочным мнение общественности о том, что он инициировал распад коллектива. Музыкант рассказал, что именно Леннон после одной из ссор коллектива решил, что команда не в состоянии разрешить свои внутренние разногласия.

«Не я начал этот распад. Это был наш Джонни», — сказал Маккартни.

Пол Маккартни добавил, что он хотел продолжать выступления в составе коллектива.

«Джонни однажды просто зашел в комнату и заявил, что уходит из The Beatles», — передает «Культуромания» слова Маккартни.

Музыкант считает, что жизнь The Beatles могла продлиться на более продолжительный срок. По его мнению, Джон Леннон был занят своей новой жизнью с Йоко Оно.

Фото: обложка альбома The Beatles



