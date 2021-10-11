Что рассказал фанатам тизер нового сезона «Доктора Кто»

В Сети появился тизер 13-го сезона научно-фантастического сериала, в котором Джоди Уиттакер в последний раз сыграла Доктора. Отрывок из нового сезона «Доктора Кто» выпустил телеканал ВВС. Премьера шоу назначена на 31 октября нынешнего года.





В ролике Доктор записывает видеопослание для неизвестного адресата. Она предупреждает о приближении некоего «Потока», который принесет с собой плачущих ангелов, «овраги» и других врагов со всей Вселенной. В конце послания Доктор говорит о борьбе всей жизни. На заднем плане видны двое спутников, которые просят ее помощи. Двое — это Дэн и Виндер, спутники Доктора, которых она встретила в последнем приключении.





В 13-м сезоне Джоди Уиттакер в последний раз появится в образе Доктора Кто. Ее спутников сыграли Джон Бишоп и Джейкоб Андерсон. Помимо сезона, выйдет три полнометражных выпуска с Уиттакер. Один покажут в Новый год, еще два — в течение будущего года.





Проект покинет и шоураннер Крис Чибнелл, которого заменит Расселл Т. Дэвис. Он начнет работать с 2023 года, когда сериал будет отмечать 60-летие.





«Доктор Кто» — самый продолжительный сериал в истории. Он выходит с 1963 года. Британское научно-фантастическое шоу повествует о приключениях таинственного Доктора и его спутников, которые постоянно меняются. Они перемещаются по странам, планетам и эпохам, чтобы спасать мир и отдельных персонажей. В 1990-е годы сериал был закрыт из-за упавших рейтингов. Однако в 2005 году он вернулся на экраны в обновленном виде благодаря Расселу Т. Дэвису. Шоу вновь стало популярным. По сюжету Доктор может менять свой облик, что позволяет создателям обновлять актеров. 13-м Доктором впервые стала женщина.





Фото: кадр из тизера 13-го сезона «Доктора Кто»