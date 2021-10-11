Американский актер из «Тюрьмы Оз» Грэнвилл Адамс умер в 58 лет

На 59-м году жизни после продолжительной борьбы с раком скончался афроамериканский актер Грэнвилл Адамс, исполнивший роль Захира Арифа в сериале «Тюрьма Оз», сообщает TMZ.

Про свое онкологическое заболевание Адамс узнал в декабре 2020 года, после чего его семья и друзья организовали кампанию по сбору средств на лечение. Родственники актера рассказали, что у него накопились неоплаченные счета на 70 тыс. долларов.

Ранее, в 2007 году Адамс был обвинен в убийстве по неосторожности, после того как он столкнул 35-летнего мужчину в шахту лифта в здании нью-йоркского клуба. Упавший скончался в больнице.

По словам актера, он действовал в рамках самообороны. Суд подтвердил это, сняв с него обвинения в непреднамеренном убийстве. Помимо «Тюрьмы Оз» от HBO, Грэнвилл Адамс также снялся в сериале «Убойный отдел» и в фильме 2002 года «Империя».

Фото: кадр из фильма